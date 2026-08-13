Milei fulminó a Villarruel: “Barrabrava termocefálica mononeuronal”

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a criticar la exhibición de la bandera “Las Malvinas son argentinas” por parte de los jugadores de la Selección Argentina tras ganarle a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

“Lo voy a hacer con una reflexión del cantante solista que más me gusta, Elvis Presley. Era una superestrella y en un reportaje le preguntan por la guerra de Vietnam y el contestó: ‘Yo no opino de política, me dedico al entretenimiento’”.

“No está bueno mezclar el agua con el aceite, es un deporte, un juego. Mezclar eso es un problema. En la misma línea se manifestó (el DT de la Selección Argentina, Lionel) Scaloni, es una mente brillante, desde mi punto de vista tiene futuro enorme como profesor en las mejores escuelas de negocios del mundo”.

Cuando la presentadora ultraoficialista Mariana Brey le recordó que los dichos de Scaloni fueron en la previa del partido, el mandatario alegó que “si en la emocionalidad y la alegría que teníamos todos mostraron la bandera es entendible. Los jugadores lo hacen en campo de juego, entran las emociones”.

“Pero no que le pase aun político, no puede hacer declaraciones equivalentes a una declaración de guerra”, alertó, en alusión a los dichos de la vicepresidente Victoria Villarruel.

Acto seguido, exigió que “la política en lugar de tratar de rascar el fondo de la olla de manera miserable, tiene que guardar la compostura”

“Los goles de (Diego) Maradona (en 1986 contra Inglaterra) no nos devolvieron las Malvinas. Los mayores avances de la historia en el tema los hemos logrado nosotros, que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar”.

“Es tal la forma en que estamos haciendo el trabajo diplomático que EEUU y China se manifestaron en favor nuestro y una parte de los ingleses consideran que nos tienen que devolver las Malvinas porque son nuestras”, anexó.

💬 Mariana Brey entrevistó a Javier Milei en exclusiva para "A la Barbarossa".



El Presidente se refirió a la bandera de Malvinas que fue mostrada por los jugadores de la Selección argentina tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026.#ALaBarbarossa ahora en Telefe pic.twitter.com/5bhiTpStYI — telefe (@telefe) July 31, 2026

Finalmente, sin nombrarla, arremetió contra la número dos del Poder Ejecutivo, separada de toda decisión gubernamental: “Esas bravuconadas propias de un barrabrava termocefálico mononeuronal no nos llevan a ningún lado”.