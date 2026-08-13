Viva Suecia demuestra que el rock español también puede ser de estadios

Llegar hasta aquí fue un viaje de reinvención constante y los murcianos de Viva Suecia lograron consolidar su posición como la gran banda referentes del pop-rock de España. Lo hicieron con un trabajo que conecta con público y crítica como lo es su álbum Hecho en tiempos de paz, ya certificado Disco de Oro. Un reconocimiento que confirma el excelente recibimiento de sus fans y el impacto del proyecto desde su lanzamiento.

Viva Suecia lleva más de una década demostrando que en España se puede hacer rock de estadio sin renunciar a nada. Lo que empezó como una broma entre amigos en Murcia se ha convertido, disco a disco, en el proyecto más sólido del indie rock nacional: cinco álbumes, un Premio MIN a Mejor Canción, un MTV al Mejor Artista Español y una legión de seguidores que ha crecido con cada entrega.

No hay atajos en esta historia. Hay giras agotadas años tras año, salas cada vez más grandes y una banda que ha construido su carrera ladrillo a ladrillo hasta ponerse a la cabeza del rock en español.

Con Hecho en tiempos de paz, publicado en octubre de 2025, Viva Suecia ha dado el salto que llevaba tiempo anunciando. El disco debutó directamente en el número 1 de ventas en España, acumula ya millones de reproducciones en cada uno de sus temas y suma colaboraciones con Siloé, Hoonine y Samuraï que abren su sonido a públicos que antes no los escuchaban.

No es un disco más: es la prueba de una banda en su momento de mayor madurez artística, capaz de mezclar contundencia melódica con una voz propia que ya no necesita presentación en ningún escenario de habla hispana.

Y esa voz propia ya no se queda en España. Dos noches consecutivas de sold out en el Movistar Arena de Madrid, con más de 15 mil personas cada una, gira íntegra de arenas agotada, cabeza de cartel en los festivales más importantes del país y un Lunario del Auditorio Nacional rendido a sus pies en México. Viva Suecia juega hoy en la Champions League de la industria musical española y su directo ya cruza fronteras con la misma fuerza que en casa.

El rock español ya tiene nombre propio. Y ese nombre es Viva Suecia.

