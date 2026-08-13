Milei le mostró la motosierra al presidente de Corea del Sur: “Complementariedad”

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este viernes en Casa Rosada a su par de la República de Corea, Lee Jae-Myung, con quien mantuvo una reunión bilateral y le mostró la motosierra que simboliza el ajuste de su Gobierno.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral en Casa Rosada con el Presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung. pic.twitter.com/X1huy8lIln — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 31, 2026

Luego de ese encuentro, se realizó una reunión ampliada de las delegaciones de la República Argentina y la República de Corea del Sur en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Según se informó desde el Poder Ejecutivo, durante el encuentro, el presidente Lee felicitó a Milei por la baja de la inflación y por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI.

Asimismo, ambos mandatarios dialogaron sobre el “fortalecimiento del vínculo comercial bilateral”, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y alimentos.

Además, coincidieron en la importancia del desarrollo de la inteligencia artificial como motor del crecimiento económico y destacaron su potencial “para impulsar otros sectores vinculados a los servicios, como la cultura, donde ambos países identificaron oportunidades de complementariedad”.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión ampliada en Casa Rosada con el Presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung y su delegación.



Durante el encuentro abordaron el fortalecimiento de la relación bilateral, la ampliación del comercio y las inversiones, la… pic.twitter.com/KjMXlKVuEf — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 31, 2026

Participaron por Argentina Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Luis Caputo, ministro de Economía; Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios.

En tanto por Corea estuvieron, Cho Hyun, ministro de Asuntos Exteriores; Kim Jeong-Kwan, ministro de Comercio, Industria y Recursos; Wi Sung-Iac, director de Seguridad Nacional de la Presidencia; Lee Chong-Hwa, embajador de la República de Corea; Lim Woong-Soon, segundo secretario de Seguridad Nacional y Kang Yu-Jung, portavoz Principal de la Presidencia