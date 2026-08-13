El primer empleo, en riesgo: en un año y medio desapareció el 30 % de vacantes junior

La inteligencia artificial ya no representa una innovación del futuro: forma parte del presente de las organizaciones. Su avance está transformando la manera en que las empresas seleccionan talento, desarrollan habilidades y redefinen los perfiles que demandan. En este contexto, desde Adecco Argentina advierten que el impacto más profundo no está ocurriendo únicamente en los procesos productivos, sino en la forma en que las personas ingresan, evolucionan y construyen sus carreras profesionales.

El avance de esta tecnología está modificando simultáneamente las competencias que demandan las empresas y la percepción que tienen los trabajadores sobre su futuro laboral. En este escenario, la ventaja competitiva ya no dependerá exclusivamente de incorporar herramientas de IA, sino de preparar a las personas para utilizarlas de manera estratégica.

“La inteligencia artificial no viene a reemplazar el talento humano, sino a redefinir la forma en que generamos valor. Las organizaciones que logren combinar innovación tecnológica con desarrollo de habilidades serán las que lideren el futuro del trabajo. Hoy el desafío ya no es adoptar IA, sino preparar a las personas para trabajar junto a ella”, expresó Camila Nievas, IT Talent Acquisition Specialist de Adecco Argentina.

El primer empleo ya no se parece al de hace cinco años

Uno de los cambios más visibles aparece en la puerta de entrada al mercado laboral. Las tareas operativas y administrativas que durante décadas funcionaron como el punto de partida para miles de jóvenes comienzan a ser asumidas por herramientas de inteligencia artificial.

Como consecuencia, las empresas buscan cada vez más perfiles capaces de interpretar información, resolver problemas, colaborar con distintas áreas y utilizar tecnologías de IA desde etapas tempranas de su carrera. La experiencia continúa siendo importante, pero también lo son la capacidad de aprendizaje, el pensamiento crítico y la adaptabilidad.

Este fenómeno ya se refleja en distintos mercados. Según Revelio Labs, las vacantes para posiciones de nivel inicial en Estados Unidos disminuyeron cerca de un 35 % en los últimos 18 meses, una tendencia vinculada en gran parte a la automatización de tareas tradicionalmente realizadas por perfiles junior.

Del burnout al FOBO

La transformación tecnológica también está generando un nuevo fenómeno dentro de las organizaciones: el FOBO (Fear of Becoming Obsolete), el miedo a perder relevancia profesional frente al avance de la inteligencia artificial.

De acuerdo con el Business Leaders Report 2026 de The Adecco Group, el 45 % de los líderes empresariales espera incorporar agentes de inteligencia artificial en sus flujos de trabajo durante los próximos doce meses. Sin embargo, apenas el 22 % considera que su organización está desarrollando con éxito las capacidades de adaptación y aprendizaje continuo que necesitará su fuerza laboral.

Cuando las personas no comprenden cómo evolucionará su rol o qué habilidades deberán desarrollar, aumenta la incertidumbre y aparece el temor de quedar rezagadas en un mercado laboral que cambia cada vez más rápido.

La ventaja competitiva ya no será solo la tecnología

Frente a este escenario, Adecco sostiene que la inteligencia artificial no elimina la necesidad de talento, sino que eleva el valor de aquellas habilidades que la tecnología todavía no puede replicar: el criterio, la creatividad, la capacidad para resolver problemas complejos, la comunicación y el aprendizaje continuo.

Las organizaciones que están atravesando con mayor éxito esta transformación son aquellas que integran la innovación tecnológica con estrategias claras de desarrollo profesional, capacitación y reskilling de sus equipos.

“La ventaja competitiva ya no estará dada únicamente por la incorporación de tecnología, sino por la capacidad de sus equipos para adoptarla, generar valor a partir de ella y seguir aprendiendo. En ese contexto, invertir en la selección y desarrollo de las personas deja de ser una iniciativa de recursos humanos para convertirse en una decisión estratégica de negocio”, concluyó la IT Talent Acquisition Specialist de Adecco Argentina.

