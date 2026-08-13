Show histórico y popular de Nonpa: 30 Años. 30 Canciones. $ 30.000

El próximo 21 de septiembre, Nonpalidece cumple 30 años de historia y lo celebra a lo grande. Como punto de partida de un año de festejos que continuará con una gira por toda Latinoamérica, la banda anuncia un show memorable el 1 de octubre en Complejo C, con una propuesta tan especial como simbólica: 30 años, 30 canciones y entradas a $ 30.000.

Te invitamos a nuestra fiesta de cumpleaños 🥳 ….

Donde ? @c_complejo

Cuando ? 1 de octubre 19h

30 años

30 canciones

30 mil pesos pic.twitter.com/UxOqBp1D0q — Nonpalidece (@nonpaoficial) July 31, 2026

En suma, una noche popular, festiva y cargada de emoción para recorrer junto a su público tres décadas de música, mensajes y encuentros, antes de llevar la celebración a distintos escenarios de la región.

La banda volverá a encontrarse con su público para celebrar esta fecha especial a través de las canciones que construyeron su camino y que la llevaron a convertirse en uno de los grandes referentes del reggae argentino y latinoamericano.

Un nuevo encuentro que representa el espíritu de Nonpalidece y de sus shows: ese momento único de “Encontrarnos entre tantos” donde la gente se reúne para disfrutar y pasar un buen momento.

La historia

Formada a mediados de los años 90 en Tigre, Buenos Aires, Nonpalidece supo construir una carrera sólida y convertirse en la banda de reggae más prestigiosa y convocante de Argentina, consolidándose con el paso del tiempo como uno de los máximos referentes del género en Latinoamérica.

En los últimos años, el grupo continuó expandiendo su camino con Hecho en Jamaica, un álbum grabado en los legendarios estudios Harry J, Anchor Recording Studios y Tuff Gong Studio. Editado en 2024, el disco reunió a grandes figuras como Fito Páez, Fabiana Cantilo, Mykal Rose, Alborosie, Big Youth, Dean Fraser, Brinsley Forde, No Te Va Gustar, Ke Personajes, Natiruts, La Mala Rodríguez, Rally Barrionuevo y Juanse, entre otros, reafirmando el reconocimiento internacional han construido a lo largo de su carrera.

El reconocimiento también llegó de la industria: obtuvieron el Premio Gardel al Mejor Álbum de Reggae en 2022 por Nonpalidece y nuevamente en 2025 por Hecho en Jamaica, además de protagonizar la portada digital de Rolling Stone Argentina.

Ahora, con 30 años de historia, Nonpalidece abre un nuevo capítulo. La gira aniversario será una celebración de su música, de su recorrido y, sobre todo, del vínculo inquebrantable con varias generaciones que hicieron de sus canciones la banda sonora de sus vidas.