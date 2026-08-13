Municipios | 31 jul 2026
HÁBITAT Y VIVIENDA
La Plata: la Comuna y la Provincia concretaron la firma de 301 escrituras gratuitas
En el marco del programa bonaerense ‘Mi Escritura, Mi Casa’, un total de 129 familias de diez barrios platenses avanzaron en el trámite para obtener el título de propiedad de sus hogares. El acto se desarrolló en el Salón Dorado del Palacio Municipal y permitió también la condonación de deudas del impuesto inmobiliario.
La Municipalidad de La Plata y la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevaron adelante este viernes una jornada de regularización dominial en el Salón Dorado del Palacio Municipal. Durante el encuentro, vecinos de diez localidades platenses avanzaron en el proceso formal para acceder al título de propiedad definitivo de sus viviendas de manera totalmente gratuita.
La actividad se concretó bajo la órbita del programa provincial ‘Mi Escritura, Mi Casa’ y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales: la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; la escribana directora del organismo, Karina Siri; el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos local, Jorge Jurado; y la subsecretaria de Tierras, Hábitat y Vivienda municipal, Karina Galland.
En esta oportunidad, se concretó la firma de 301 escrituras correspondientes a 129 familias pertenecientes a los barrios de Melchor Romero, Villa Elvira, San Carlos, Los Hornos, Gorina, Hernández, Lisandro Olmos, Altos de San Lorenzo, Tolosa y Villa Elisa.
Los alcances del programa 'Mi Escritura, Mi Casa'
El programa ‘Mi Escritura, Mi Casa’ es una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que permite a miles de familias regularizar la situación patrimonial de sus inmuebles sin costo económico.
A través de la firma del título de propiedad, los beneficiarios no solo obtienen seguridad jurídica sobre sus hogares, sino que además adquieren la posibilidad de acceder a nuevas herramientas institucionales y financieras:
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Protección de la vivienda: Permite gestionar la afectación del inmueble al régimen de protección de la vivienda (ex Bien de Familia).
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Acceso a créditos: Otorga el respaldo patrimonial necesario para solicitar créditos hipotecarios destinados a refacción o ampliación del hogar.
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Garantía patrimonial: Habilita el uso de la escritura como respaldo ante contratos de alquiler o trámites bancarios.
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Condonación de deudas: Cancela automáticamente las deudas acumuladas del Impuesto Inmobiliario provincial sobre las parcelas regularizadas.