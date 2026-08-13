La Plata: la Comuna y la Provincia concretaron la firma de 301 escrituras gratuitas

La Municipalidad de La Plata y la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevaron adelante este viernes una jornada de regularización dominial en el Salón Dorado del Palacio Municipal. Durante el encuentro, vecinos de diez localidades platenses avanzaron en el proceso formal para acceder al título de propiedad definitivo de sus viviendas de manera totalmente gratuita.

La actividad se concretó bajo la órbita del programa provincial ‘Mi Escritura, Mi Casa’ y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales: la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; la escribana directora del organismo, Karina Siri; el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos local, Jorge Jurado; y la subsecretaria de Tierras, Hábitat y Vivienda municipal, Karina Galland.

En esta oportunidad, se concretó la firma de 301 escrituras correspondientes a 129 familias pertenecientes a los barrios de Melchor Romero, Villa Elvira, San Carlos, Los Hornos, Gorina, Hernández, Lisandro Olmos, Altos de San Lorenzo, Tolosa y Villa Elisa.

Los alcances del programa 'Mi Escritura, Mi Casa'

El programa ‘Mi Escritura, Mi Casa’ es una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que permite a miles de familias regularizar la situación patrimonial de sus inmuebles sin costo económico.

A través de la firma del título de propiedad, los beneficiarios no solo obtienen seguridad jurídica sobre sus hogares, sino que además adquieren la posibilidad de acceder a nuevas herramientas institucionales y financieras: