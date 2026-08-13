Detuvieron al cuidador que insultaba y golpeaba a abuelas en un geriátrico de Mar del Plata

La Justicia de Mar del Plata ordenó la reatrapación de Nicolás Gastón Cichero, de 37 años, el cuidador y enfermero acusado de agredir de manera aberrante y amenazar de muerte a dos residentes en el geriátrico "David", ubicado en la calle Deán Funes al 1700.

El magistrado a cargo del Juzgado de Garantías N°1, Daniel De Marco, avaló la solicitud de detención elevada por el fiscal Carlos María Russo (UFI N°7 de Mar del Plata). Cichero había recuperado la libertad a las pocas horas de su primera aprehensión porque la causa había sido caratulada inicialmente bajo la figura de "lesiones leves", una calificación excarcelable.

La indignación social generada por la difusión de los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, sumada a la incorporación de estudios médicos complementarios, provocó un giro drástico en el expediente. La causa fue reconfigurada con delitos que contemplan penas de hasta 10 años de prisión: lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.

#Aberrante 😡👊🏼 Indignación en Mar del Plata: un enfermero fue filmado golpeando a abuelas en un geriátrico



Un grave caso de presunto maltrato a adultos mayores conmociona a Mar del Plata. Un enfermero quedó registrado por las cámaras de seguridad mientras agredía físicamente a… pic.twitter.com/RED2wMdgXl — ANDigital (@ANDigitalOK) July 29, 2026

Las imágenes de las agresiones en el geriátrico

El material audiovisual capturado por las cámaras del hogar evidenció dos ataques consecutivos cometidos el mismo día:

1. Ataque con una cuchara de metal a la hora de comer

Minutos antes de las 19:10, Cichero intentaba dar de comer a la fuerza a una anciana en estado desvalido que presentaba dificultades para tragar. Ante la demora de la residente, el acusado le gritó: “¡Vamos a comer, ¿sí?! ¡Abrí la boca!” y acto seguido le propinó un fuerte golpe en el rostro con una cuchara metálica.

Aunque en primera instancia se constató un corte en los labios, los exámenes forenses y las imágenes aportadas al expediente confirmaron que el impacto le provocó a la víctima la pérdida irreversible de dos piezas dentales, motivo por el cual la calificación penal escaló a lesiones graves. Tras el golpe y mientras la mujer lloraba por el dolor, el cuidador se burló diciéndole: “¿Querés llorar? Bueno, vamos para allá”, arrastrándola de forma brusca por el recinto.

2. Asfixia y amenazas de muerte al cambiar a otra abuela

La segunda secuencia expuso el maltrato contra otra residente dentro de uno de los dormitorios al momento de acostarla. El video muestra cómo Cichero manipula con extrema violencia el cuerpo de la anciana y, en un tramo del hecho, le coloca una prenda de vestir sobre la cabeza, tapándole el rostro y sofocándola durante varios segundos.

Cuando la mujer intentó defenderse de la agresión física, el acusado la amenazó: “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza”. Durante la secuencia se escucha al agresor gritarle: “¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez por todas, dejanos de molestar” e “¡Insoportable, llorando todo el día, vieja de mierda!”.

Las tres pruebas judiciales que agravaron la imputación

El fiscal Russo requirió el inmediato arresto del acusado en base a tres elementos determinantes:

Daño odontológico permanente: Las pericias confirmaron que el golpe con el utensilio de metal provocó la pérdida de dos dientes en la anciana, configurando técnicamente el delito de lesiones graves.

Agravante por Violencia de Género: Se determinó que las conductas de humillación, agresiones y zamarreos se ejercieron en un contexto de violencia de género contra mujeres en situación de absoluta vulnerabilidad e indefensión.

Coacción e intimidación a una testigo: Las pesquisas revelaron que Cichero amedrentó a una compañera de trabajo para que no revelara lo sucedido ante los responsables de la residencia. La inclusión del delito de coacción clausuró la posibilidad de transitar el proceso judicial en libertad por riesgo de entorpecimiento.

Por disposición del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el geriátrico "David" fue clausurado de manera preventiva tras constatarse irregularidades en su habilitación. Nicolás Gastón Cichero permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán a la espera de ser citado a declaración indagatoria.