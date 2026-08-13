Otro hito para la Denominación de Origen de la Cereza de Los Antiguos

Finalizó el Proyecto Piloto Implementación de la Denominación de Origen (DO) “Cereza del Valle de Los Antiguos – Patagonia”, impulsado con el objetivo de implementar y validar un sistema de gestión de calidad que garantice la diferenciación, trazabilidad y estandarización del producto, fortaleciendo su identidad territorial, competitividad en mercados y sustentabilidad a largo plazo.

A partir del proyecto, que contó con financiamiento del Gobierno de Santa Cruz a través del CFI, se desarrolló una base documental y operativa del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implementado y validado para el contexto local.

El sistema establece pautas de trabajo que se inician en los establecimientos productivos y continúa con un esquema de trazabilidad que acompaña toda la cadena: desde la cosecha, el ingreso de la fruta al empaque, todas las etapas del procesamiento, hasta la comercialización.

De esta etapa tendiente a validar la propuesta participaron diez familias productoras, dos plantas de empaque y diez técnicos de distintas entidades y organismos que participan de la actividad: Consejo Regulador de la DO, Consejo Asesor, la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPCI), el INTA, el Ministerio de Producción, Industria y Comercio de Santa Cruz y el Consejo Agrario Provincial.

El INTA participó a través de la AER Los Antiguos en la coordinación del proyecto y en la asistencia técnica a la implementación de los mecanismos de trazabilidad establecidos (listas de chequeo a campo y en empaques), los trámites específicos ante SAGyP vinculados a la certificación de la DO, el chequeo de los manuales y capacitaciones.

El gerente de la CAPCI, Aníbal Caminiti, evaluó que “es importante que la sociedad santacruceña conozca este proceso, porque se trata de un hecho inédito para la Argentina: la cereza de Los Antiguos es la primera fruta fresca del país en obtener una Denominación de Origen”.

El ingeniero explicó que “el Sistema de Gestión de Calidad considera los atributos que identifican a esta fruta y los respalda mediante un manual de procedimientos, que permite comprobar que los parámetros establecidos para la Denominación de Origen realmente se cumplen y que el consumidor recibe un producto certificado”.

La prueba piloto

Durante la prueba piloto se identificaron puntos críticos para ajustar los diferentes procedimientos y consolidar un sistema común de gestión que permita trabajar con criterios unificados, pese a la diversidad de establecimientos, productores y formas de manejo.

Para esto, se aplicaron las listas de chequeo en diez establecimientos productivos y en las dos plantas de empaque involucradas y se implementaron capacitaciones generales para personal de chacra, empaque y productores, charlas informativas y capacitaciones para productores sobre la DO, sus características y el proceso de implementación, y otras específicas vinculadas a procedimientos y controles.

Además, se realizó la prueba piloto que simula toda la experiencia, desde la chacra hasta los trámites necesarios para exportar con el logo de la DO, a fin de encontrar problemas/dificultades en el proceso que pudieran ser solucionados para la próxima temporada, cuando efectivamente se realizará la primera exportación con el logo de la DO.

Todo esto derivó en la elaboración, por parte de una consultora especialista, de la base documental y operativa del sistema de gestión de calidad, así como en la descripción de los perfiles técnicos que deberán conformar el Equipo del SGC.

Los resultados del proyecto serán aplicables no sólo a los productores y técnicos vinculados a la Asociación y a las dos empresas empacadoras donde estos entregan su fruta, sino también a aquellos productores de cereza y empacadoras antigüenses que estén interesados en acceder al sello de la DO y cumplan con los requisitos para poder usufructuarlo.

Esta primera etapa consistió en generar las herramientas necesarias para garantizar que la fruta certificada cumpla con todos los requisitos de calidad establecidos por la normativa. La próxima consistirá en construir la marca ‘DO Cereza del Valle de Los Antiguos-Patagonia’ y en desarrollar un plan de comercialización y de posicionamiento dirigido a los principales mercados donde los consumidores valoran especialmente los productos con identidad geográfica y certificación de origen.

La DO de la Cereza de Los Antiguos

Desde 2017, productores de cereza de Los Antiguos trabajaron en forma articulada con la provincia de Santa Cruz, la Municipalidad local y el INTA con el propósito de lograr la primera DO de cerezas en el país y la región y la única exclusivamente otorgada para una producción de Santa Cruz.

Fue reconocida en abril de 2025, y se conformó la “Asociación Civil Consejo de la Denominación de Origen Cereza del Valle de Los Antiguos – Patagonia”, quien debe trabajar para que se respeten las prácticas agrícolas, de cosecha, poscosecha y trazabilidad que permitirán lograr este producto diferenciado.