“Se dice de Tita” y “Ellas son tango”: Merello para todos y todas

Tita Merello, sigue siendo una figura central de nuestra cultura y dos obras actualmente en cartel la tienen como eje, ponderándola como la gran pionera del tango y el cine argentino.

Se dice de Tita

La experimentada actriz, cantante, bailarina y pianista bonaerense Bettina Brozzo se presentará en Olivos con el unipersonal musical Se dice de Tita.

Será el domingo 9 de agosto, a las 17 horas, en Teatro Núcleo, sito en Avenida Maipú 3143, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Con textos de su autoría y emblemáticos tangos y milongas, que supo interpretar “La morocha argentina”, Bettina Brozzo rendirá homenaje a Laura Ana Merello, más conocida como Tita Merello, la Ciudadana Ilustre de Buenos Aires, máxima distinción porteña recibida en 1990, en el Salón Dorado del entonces Concejo Deliberante (hoy Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El espectáculo cuenta con dirección de Ariel Ruiz Díaz y producción de RD Producciones.

En el plano actoral Bettina Brozzo integra los elencos de Los árboles mueren de pie, La casa de Bernarda Alba y Cuando te mueras del todo, que se vienen representando en el porteño teatro El Bululú.

Simultáneamente, está ensayando Las de Barranco, una obra tragicómica escrita por el dramaturgo Gregorio Laferrere, que se estrenará el domingo 6 de septiembre, a las 19 horas, en el Teatro El Vitral, con dirección de Walter Basili.

Ellas son tango

La reconocida actriz, cantante y performer Natalia Cociuffo se consolida como una de las figuras más versátiles y prolíficas de la escena artística actual, desplegando su talento en una intensa agenda que combina el teatro musical de gran formato, el homenaje a los grandes íconos de la cultura popular y su proyecto musical autoral.

Actualmente, Cociuffo forma parte del elenco de la exitosa obra musical sobre la vida y obra del emblemático pintor Benito Quinquela Martín. La pieza se presenta en el Teatro La Ribera y transita con gran éxito su cuarta temporada, afianzándose ya como un verdadero clásico del Complejo Teatral de San Martín.

El próximo 7 de agosto, la artista dará vida a la inolvidable Tita Merello en el Teatro Astral, protagonizando el esperado espectáculo Ellas son Tango, un homenaje imperdible a las grandes voces del género.

En paralelo a su faceta teatral, Cociuffo lidera su proyecto musical bajo el nombre de Natural. El próximo 17 de agosto, la banda se presentará en el Santa Evita de Buenos Aires para ofrecer el concierto “Aunque te mueras por volver”, una propuesta íntima y disruptiva que combina canciones propias, textos literarios y una cuidada performance ecléctica y teatral.

Proyección internacional

La música de Natural no se detiene en las fronteras locales, ya que el 20 de agosto la banda cruzará el charco para presentarse en Montevideo, Uruguay, llevando su potente y original propuesta escénico-musical al público uruguayo.

Con una trayectoria que abarca los escenarios más importantes del país, Natalia Cociuffo reafirma su talento indiscutible, transitando con la misma solidez el drama, la comedia musical, el tango y la composición autoral.