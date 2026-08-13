Tremendo choque frontal entre auto y camión en Exaltación de la Cruz: siete muertos y un herido grave

Siete personas murieron y otra resultó gravemente herida este viernes por la noche tras un choque frontal entre un auto y un camión sobre la Ruta provincial 192, a la altura del kilómetro 22, en el límite entre la localidad lujanera de Torres y el partido de Exaltación de la Cruz.

El accidente ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando un Chevrolet Chevette en el que viajaban ocho personas impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz. Como consecuencia de la violencia de la colisión, siete ocupantes del rodado menor murieron en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar citada por medios regionales, entre las víctimas hay tres menores, mientras que el único sobreviviente fue trasladado de urgencia a un hospital en grave estado.

Las personas fallecidas son: Emiliano Moreira (32), Tamara Alvarenque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (15), Josefina Moreira (12) y Martín Moreira (10).

Hasta las primeras horas de este sábado, las autoridades continuaban con las tareas para identificar a todas las víctimas. El camión era conducido por un joven de unos 20 años que iba acompañado por un hombre de alrededor de 50. Ambos resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Robles, personal del Destacamento Torres, Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica, que realizaron las pericias para determinar cómo se produjo el choque.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones por homicidio culposo. Mientras avanzaban los trabajos de los peritos, el tránsito sobre la ruta 192 permaneció parcialmente reducido por un operativo de seguridad.