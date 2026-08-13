Espectáculos | 1 ago 2026
Gastronomía
La Ciudad celebró a los restaurantes premiados por la Guía Michelin
Este año fueron 58 los establecimientos porteños distinguidos. Cinco con estrellas: Aramburu (2) y Don Julio, Trescha y Crizia (1), al igual que el recientemente incorporado Han, en Villa Crespo.
La gastronomía de la Ciudad vivió una noche de fiesta en el Faena Hotel Buenos Aires con la entrega de las distinciones y premios a los restaurantes porteños seleccionados por la Guía Michelin 2026.
“Buenos Aires Celebra la Excelencia Gastronómica” reunió a prestigiosos chefs y referentes del sector hotelero y turístico, y siguió consolidando a la Ciudad como una gran capital gastronómica de América Latina y un faro de atracción para el turismo internacional.
“Es un honor poder acompañar a tanto talento. Para nosotros, el turismo y la gastronomía son motores fundamentales del desarrollo. Generan puestos de trabajo y fortalecen la marca Ciudad a nivel global. Cada restaurante que brilla, cada estrella que se entrega y cada recomendación de la Guía atrae miradas e inversiones”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y el titular del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan.
En la Ciudad, este año fueron reconocidos 58 restaurantes. Cinco se distinguen con estrellas: Aramburu con 2 y Don Julio, Trescha y Crizia, con 1, al igual que el recientemente incorporado Han, en Villa Crespo.
Además, 11 restaurantes obtuvieron el reconocimiento Bib Gourmand, que premia a los que ofrecen la mejor relación calidad-precio: Ácido, Ajo Negro, Anafe, Bis Bistró, Caseros, Chuchú (nuevo), Garabato Bistró (nuevo), La Alacena Trattoria, Mengano, MN Santa Inés y Reliquia. Y otros 42 también fueron recomendados.
“Todo este mundo maravilloso que genera experiencias transformó a la Ciudad en una de las grandes capitales gastronómicas del mundo. Cada restaurante que es aconsejado o reconocido por la Guía Michelin se transforma en un lugar único, en una razón de viaje y de turismo. Somos portadores de una marca única, maravillosa e irrepetible, la Ciudad de Buenos Aires”, anexó el alcalde metropolitano.
En marzo de este año, el Gobierno porteño anunció la continuidad del acuerdo con la prestigiosa guía internacional de gastronomía y turismo, al igual que la provincia de Mendoza.
“La gastronomía porteña pasó de ser un complemento de la experiencia de quienes nos visitan a transformarse en uno de los ejes estratégicos del turismo y la economía. Estos reconocimientos refuerzan el posicionamiento de Buenos Aires como un destino internacional donde nuestra cocina es identidad y una forma única de seguir descubriendo la Ciudad”, sostuvo Díaz Gilligan.
Cuatro ciudades en Sudamérica tienen reconocimientos de la Guía: San Pablo y Río de Janeiro, en Brasil; y la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, en Argentina. En 2024, se sumó México, como uno de los destinos destacados de Latinoamérica.