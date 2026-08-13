Un efectivo policial que conducía su auto vestido de civil, acompañado por su mujer y sus tres hijos menores -un bebé en brazos de su madre-, mató a uno de los delincuentes que intentó asaltarlo en González Catán, partido de La Matanza.

De acuerdo a lo precisado por Primer Plano Online, el hecho se produjo pasadas las 21 horas de este viernes, sobre la calle Calderón de la Barca, casi esquina Tinogasta, cuando la víctima frenó la marcha de su Peugeot 208 gris frente a una heladería.

En ese instante, otro Peugeot pero modelo 307 color negro detuvo su marcha de golpe y dos maleantes caminaron armados hacia la puerta del conductor del coche de la víctima, que sin dudarlo se identificó como policía y gatilló su arma reglamentaria.

Intercambio de disparos

Fuentes de la investigación confirmaron que el efectivo, un subteniente perteneciente a la Comisaría Sur 3ª de Virrey del Pino, disparó ocho balazos, tal y como quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra.

De inmediato, los dos atacantes corrieron en direcciones opuestas, mientras que el resto de la banda, que permaneció en el auto, huyó abandonando a sus cómplices.

#Inseguridad 🚔💥 Policía repelió a tiros un intento de robo y abatió a un delincuente en La Matanza



Un efectivo de la Policía Bonaerense, que se encontraba de franco, abatió a uno de los delincuentes que intentó asaltarlo cuando viajaba en su auto junto a su esposa y sus tres… pic.twitter.com/X0JyP5tdae — ANDigital (@ANDigitalOK) August 1, 2026

Uno de los agresores corrió unos metros y cayó desplomado sobre el asfalto. Cuando la ambulancia llegó al lugar ya estaba sin signos vitales. Vale mencionar que al no tener documentación todavía no pudo ser identificado.

Voceros de la fuerza mencionaron que al lado de su cadáver había un arma de fuego, que le pertenecía.

Resta indicar que en la carrocería del auto del policía había dos orificios de proyectiles disparados por los ladrones y uno de los proyectiles también impactó en la persiana del negocio.

Investigación

El fiscal Diego Rulli, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, dispuso que las pericias queden a cargo de Gendarmería Nacional y supervisó las tareas en el lugar.

Además, ordenó el traslado del cuerpo del fallecido para la autopsia de rigor y su correcta identificación, al tiempo que al considerar que actuó el legítima defensa, no se tomó ningún temperamento con el efectivo que repelió el asalto.



