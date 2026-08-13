San Justo: cómo fue la maniobra prohibida que terminó en un fuerte choque

LA MATANZA - Un impactante siniestro vial ocurrió en las últimas horas en San Justo, partido de La Matanza, donde una pareja de repartidores que circulaba en motocicleta terminó con graves heridas luego de protagonizar un fuerte choque contra un automóvil.

El episodio se produjo en la intersección de avenida Coronel Brandsen y Tomás Justo Villegas, cuando, según se observa en las imágenes registradas por una cámara de seguridad, la moto realizó una maniobra indebida al doblar en una zona donde no estaba permitido.

#Policiales 🛵💥 Una pareja de repartidores dobló muy mal con su moto, un auto los embistió y los levantó por los aires



🚦 Un violentísimo choque sucedió en las últimas horas en San Justo, donde dos jóvenes que trabajan como delivery de Rappi impactaron con un automóvil y… pic.twitter.com/CDxKkOCOoA — ANDigital (@ANDigitalOK) August 1, 2026

En cuestión de segundos, un automóvil que avanzaba por la avenida impactó de lleno contra el rodado. La violencia del choque fue tal que ambos ocupantes de la motocicleta salieron despedidos varios metros por el aire antes de caer sobre el asfalto.

Tras el accidente, vecinos que se encontraban en la zona se acercaron para asistir a las víctimas mientras aguardaban la llegada del personal de emergencias. Uno de ellos registró con su teléfono celular los primeros minutos posteriores al siniestro, donde puede verse a los jóvenes tendidos sobre la calzada. Las imágenes son de extrema sensibilidad.

La secuencia quedó completamente grabada por una cámara de seguridad y volvió a poner en debate los riesgos de las maniobras imprudentes en la vía pública, especialmente en una de las zonas con mayor circulación vehicular del oeste del Conurbano bonaerense.

Las causas del accidente son materia de investigación y se aguarda información oficial sobre el estado de salud de los dos repartidores involucrados.