25 de Mayo recibió al Colo Barco con una caravana y un final muy emotivo

La ciudad bonaerense de 25 de Mayo vivió una jornada histórica con el regreso de Valentín "Colo" Barco, quien volvió a su tierra natal después de integrar el plantel de la Selección argentina en el Mundial 2026. El lateral fue recibido por una multitud que salió a las calles para agradecerle su recorrido y demostrarle el cariño de todo un pueblo.

#Deportes 🇦🇷❤️ Emotivo regreso: el "Colo" Barco volvió a 25 de Mayo y fue recibido por una multitud tras su participación en el Mundial



🎉 El futbolista de la Selección argentina regresó a la ciudad bonaerense donde nació y vivió sus primeros años, y recibió un histórico… pic.twitter.com/Os9EoSpB9O — ANDigital (@ANDigitalOK) August 1, 2026

La bienvenida comenzó en el acceso a la ciudad, donde cientos de vecinos esperaron al futbolista para acompañarlo en una extensa caravana de autos y motos que recorrió distintas calles hasta llegar al Palacio Municipal. Durante todo el trayecto, Barco saludó desde un vehículo de Defensa Civil mientras era ovacionado por familias, jóvenes y niños que se acercaron con camisetas, banderas y celulares para registrar el momento.

En el Salón Blanco del municipio, el intendente Ramiro Egüen encabezó un acto en el que el jugador fue distinguido como Personalidad Destacada en el Deporte del Partido de 25 de Mayo, reconocimiento aprobado por el Concejo Deliberante. Además, recibió una caricatura realizada especialmente por el artista local Luciano Bontempo, como parte de los homenajes organizados por la comuna.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reencuentro sorpresa con su abuela, a quien no veía desde hacía varios años. El abrazo emocionó a los presentes y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más compartidas del acto.

Al dirigirse a los vecinos, Barco agradeció el afecto recibido y recordó sus comienzos en la ciudad. "Es una alegría enorme volver al lugar donde nací, fui a la escuela y empecé a jugar al fútbol. Ver a toda esta gente esperándome es algo que no voy a olvidar", expresó el futbolista.

Además, dejó un mensaje para los más jóvenes que sueñan con llegar al fútbol profesional: "Vengo de una familia humilde y siempre luchamos mucho. A los chicos les digo que no dejen de perseguir sus sueños porque con esfuerzo y sacrificio se pueden cumplir".

El cierre de la celebración tuvo como escenario el balcón del Palacio Municipal, desde donde Barco saludó a la multitud reunida en la plaza principal antes de bajar para sacarse fotos, firmar camisetas y compartir algunos minutos con los vecinos que esperaron durante horas para felicitar al campeón mundialista argentino.