Tras separarse de La Joaqui, Luck Ra reveló el motivo que no había dicho

Luego de varios días de especulaciones y rumores en redes sociales, Luck Ra habló públicamente sobre el final de su relación con La Joaqui y explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a ponerle punto final a una de las parejas más populares de la música argentina.

Según reveló Ángel de Brito en el programa LAM, el cantante sostuvo que la decisión de separarse fue exclusivamente suya y que buscó evitar que la relación continuara desgastándose. "Tomé la decisión porque no quería que el vínculo terminara peor", fue el mensaje que el periodista compartió al aire.

Ángel de Brito habló con Luck Ra:



“No quería que la relación empeore (con La Joaqui), pero estaban bien. No daba para más de su parte […] Ya no estaba el amor que había antes […] Me dijo que con Tuli no pasó nada”#LAM https://t.co/zrLFehPwVb pic.twitter.com/e1EZOIIKhB — tosti 🇦🇷 (@tostibelen) August 1, 2026

La separación había sido confirmada días atrás por La Joaqui mediante un comunicado en sus redes sociales, donde informó que el noviazgo había llegado a su fin después de dos años. Desde ese momento comenzaron a circular distintas versiones sobre una posible infidelidad e incluso se mencionó el nombre de Tuli Acosta, aunque la propia cantante descartó esa hipótesis.

En su descargo, Luck Ra también negó que la ruptura estuviera vinculada con las hijas de La Joaqui, un tema que había comenzado a instalarse en redes sociales. De acuerdo con lo difundido por De Brito, el artista aseguró que mantiene un gran cariño por las niñas y destacó la relación que construyó con ellas durante el tiempo que compartió con la cantante.

El músico también habría explicado que, si bien seguía teniendo afecto por su expareja, entendía que el vínculo ya no era el mismo. "Ya no estaba el amor que había antes y preferí ser sincero antes que seguir estirando una situación que podía terminar peor", habría expresado.

Mientras tanto, tanto Luck Ra como La Joaqui continúan enfocados en sus respectivos proyectos musicales, aunque el final de la relación sigue generando repercusión entre sus seguidores, que continúan atentos a cada declaración de ambos artistas.