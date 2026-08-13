Rosalía en Chacarita: el bodegón porteño que eligió para una cena íntima

En medio de su visita a la Argentina, Rosalía sorprendió con una salida lejos de los escenarios y los eventos protocolares. La artista española fue vista cenando en un reconocido bodegón del barrio porteño de Chacarita, donde compartió una noche junto a un grupo íntimo de amigos.

La propia cantante mostró parte del encuentro a través de sus historias de Instagram. En las publicaciones se pudo ver la celebración del cumpleaños de uno de sus acompañantes, una mesa compartida y una torta con velas, aunque sin revelar demasiados detalles del lugar.

El restaurante elegido fue Olla 7, un espacio gastronómico que en los últimos años ganó popularidad por su propuesta de cocina de estación y platos de inspiración casera. El local, ubicado en Chacarita, suele ser frecuentado por artistas y referentes del ambiente cultural porteño.

La salida marcó una de las primeras apariciones públicas de Rosalía durante su estadía en Buenos Aires. Hasta el momento, la cantante había mantenido un perfil muy bajo y había evitado mostrarse recorriendo distintos puntos de la ciudad.

Su visita al país llega luego de varios días de repercusión en redes sociales por una publicación relacionada con la final del Mundial 2026 que generó críticas entre parte del público argentino. Tras la polémica, la artista eliminó el contenido y difundió un mensaje en el que aclaró que nunca tuvo intención de ofender a los hinchas argentinos.

Más allá de ese episodio, las imágenes de la cantante disfrutando de una cena entre amigos rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y despertaron cientos de comentarios entre sus seguidores, que celebraron verla relajada y compartiendo una experiencia gastronómica bien porteña antes de continuar con su agenda en la Argentina.