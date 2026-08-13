Un colectivo de la Línea 202 protagonizó un grave accidente este sábado por la mañana al estrellarse contra un árbol en la Avenida del Petróleo (60) y 143, a la altura del Tiro Federal de Berisso. Fue tras tocar a un automóvil Ford Ka que circulaba en la misma dirección y que había frenado repentinamente.

Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del coche y terminó impactando contra el árbol. Como consecuencia del fuerte impacto, unas 20 personas resultaron heridas, en tanto que toda la secuencia quedó registrada en la cámara de seguridad del propio coche.

Cabe mencionar que los pasajeros lesionados fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y, en principio, trasladados al Hospital Mario V. Larraín para recibir atención médica.

#Policiales 🚌💥 Impactante despiste de un colectivo en Berisso: se incrustó contra un árbol y hay más de 20 heridos



Un colectivo de la Línea 202 protagonizó un grave accidente en Berisso al perder el control y terminar incrustado contra un árbol sobre la Avenida del Petróleo… pic.twitter.com/384ehJUPzW — ANDigital (@ANDigitalOK) August 2, 2026

Expeditivo operativo

Mediante el trabajo articulado entre áreas municipales y organismos externos, se logró el auxilio inmediato de decenas de personas con heridas de distintas consideraciones, y el traslado a hospitales de la región.

Acudieron ante la emergencia Defensa Civil; Seguridad Vial para la reducción de la calzada y el orden del tránsito; un total de nueve ambulancias de SAME Berisso, SAME Ensenada y el SIES; efectivos policiales y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de la ciudad.

“Las tareas previas y constantes de capacitación, el ejercicio de simulacros y el fortalecimiento del trabajo conjunto permiten que hoy Berisso cuente con un sistema de ejecución efectivo, rápido y de respuesta instantánea ante accidentes de gran magnitud”, ponderaron desde la comuna.