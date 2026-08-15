Carlos Maslatón ensalzó a los Redondos: “Historia social argentina en cada canción”

El abogado y analista financiero, Carlos Maslatón, reiteró elogios para la grey ricotera y también hizo foco en la tirria que le generan al presidente Javier Milei las manifestaciones populares.

“Soy totalmente ricotero, así nomás. Lo más grande que creó el rock nacional es los Redondos y toda esa escuela tanto en música como en letras. Es historia social argentina moderna en cada canción. Los temas de los Redondos son cosas increíbles. Es una corriente impresionante”, ensalzó el dirigente liberal en declaraciones a Carnaval Stream.

En cuanto al rechazo expresado por Javier Milei por las manifestaciones del tipo que tuvieron lugar en el histórico velatorio del Indio Solari, planteó que el Presidente “es una persona bastante ignorante en estas materias, tiene poco sentimiento por no decir que no tiene sentimiento”.

“Y es muy envidioso del éxito ajeno, debe decir ‘Indio solari zurdo de mierda’; segundo, no le gustan las manifestaciones populares”, acotó el letrado y sumó que los Redondos “representan a una gran masa de la sociedad de los que no tienen representación clásica y eso le molesta. Le molesta el éxito ajeno, diría que envidia a alguien que junta un millón y medio de personas en su funeral”.

Tras los funerales del Indio Solari, los mayores de la historia argentina superando a Gardel, Evita, Perón y Maradona, regresamos a Constitución desde Domínico con el Roca. Foto: Mariquita Delvecchio. pic.twitter.com/TcS3iO3vTa — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 7, 2026

“Los Redondos y sucedáneos tienen cero establishment, pueden llevar 500 mil personas sin publicidad, ¿cuánto vale eso? No tiene precio. Es algo real y genuino”, remató el exconcejal porteño.