Política | 2 ago 2026
Elecciones 2027
Pichetto aseguró que Villarruel será candidata presidencial: “Ese electorado existe”
“Serán 4, 5, 8 o 10 puntos, eso lo veremos, pero es el electorado nacionalista, católico, de base militar, eso está en Argentina”, puntualizó el diputado nacional de Encuentro Federal.
El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, se mostró seguro de que la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, será candidata a la Casa Rosada en 2027.
“Patricia Bullrich está mirando que no hay lugar para ella. No la van a poner de candidata a vice porque le desconfían y ya tuvieron una experiencia con Villarruel”, contextualizó el legislador en torno a la preseunta postulación de la jefa del bloque libertario en el Senado de la Nación.
Por el contrario, afirmó en declaraciones a FM Futuröck que Villarruel “va a ser opositora, tiene un electorado duro, estructurado, tiene raigambre muy fuerte que se encadena a etapas y procesos vinculados a la Argentina reciente”.
“Las heridas, los resentimientos, el odio y el desprecio generan reacción y una actitud de mucha fortaleza frente a eso”, acotó el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019.
🔴 PICHETTO: “VILLARRUEL VA A SER CANDIDATA A PRESIDENTE EN 2027”— Maquiavelo ha muerto (@maquepd) August 2, 2026
El diputado aseguró que la vicepresidenta será opositora y disputará el voto “nacionalista, católico y de base militar” que acompañó a Milei.
Además, afirmó que Patricia Bullrich “no tiene lugar” en La Libertad…
Acto seguido, afirmó que “ese electorado existe. Serán 4, 5, 8 o 10 puntos, eso lo veremos, pero es el electorado nacionalista, católico, de base militar, eso está en Argentina. En su momento apoyó a Milei, apoyó al proyecto libertario y ganaron las elecciones”.
“Ahora va a estar afuera compitiendo, no tengo ninguna duda que Villarruel va a ser candidata a presidente”, sentenció Pichetto,