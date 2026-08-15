Pichetto aseguró que Villarruel será candidata presidencial: “Ese electorado existe”

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, se mostró seguro de que la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, será candidata a la Casa Rosada en 2027.

“Patricia Bullrich está mirando que no hay lugar para ella. No la van a poner de candidata a vice porque le desconfían y ya tuvieron una experiencia con Villarruel”, contextualizó el legislador en torno a la preseunta postulación de la jefa del bloque libertario en el Senado de la Nación.

Por el contrario, afirmó en declaraciones a FM Futuröck que Villarruel “va a ser opositora, tiene un electorado duro, estructurado, tiene raigambre muy fuerte que se encadena a etapas y procesos vinculados a la Argentina reciente”.

“Las heridas, los resentimientos, el odio y el desprecio generan reacción y una actitud de mucha fortaleza frente a eso”, acotó el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019.

🔴 PICHETTO: “VILLARRUEL VA A SER CANDIDATA A PRESIDENTE EN 2027”



El diputado aseguró que la vicepresidenta será opositora y disputará el voto “nacionalista, católico y de base militar” que acompañó a Milei.



Además, afirmó que Patricia Bullrich “no tiene lugar” en La Libertad… — Maquiavelo ha muerto (@maquepd) August 2, 2026

Acto seguido, afirmó que “ese electorado existe. Serán 4, 5, 8 o 10 puntos, eso lo veremos, pero es el electorado nacionalista, católico, de base militar, eso está en Argentina. En su momento apoyó a Milei, apoyó al proyecto libertario y ganaron las elecciones”.

“Ahora va a estar afuera compitiendo, no tengo ninguna duda que Villarruel va a ser candidata a presidente”, sentenció Pichetto,

