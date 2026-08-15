sábado 15 de agosto de 2026 - Edición Nº4529

Política | 2 ago 2026

Elecciones 2027

Pichetto aseguró que Villarruel será candidata presidencial: “Ese electorado existe”

“Serán 4, 5, 8 o 10 puntos, eso lo veremos, pero es el electorado nacionalista, católico, de base militar, eso está en Argentina”, puntualizó el diputado nacional de Encuentro Federal.

Victoria Villarruel.
TAGS: JAVIER MILEI, LA LIBERTAD AVANZA, VICTORIA VILLARRUEL, MIGUEL ANGEL PICHETTO, DERECHA

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, se mostró seguro de que la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, será candidata a la Casa Rosada en 2027.

Patricia Bullrich está mirando que no hay lugar para ella. No la van a poner de candidata a vice porque le desconfían y ya tuvieron una experiencia con Villarruel”, contextualizó el legislador en torno a la preseunta postulación de la jefa del bloque libertario en el Senado de la Nación.

Por el contrario, afirmó en declaraciones a FM Futuröck que Villarruel “va a ser opositora, tiene un electorado duro, estructurado, tiene raigambre muy fuerte que se encadena a etapas y procesos vinculados a la Argentina reciente”.

“Las heridas, los resentimientos, el odio y el desprecio generan reacción y una actitud de mucha fortaleza frente a eso”, acotó el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019.

Acto seguido, afirmó que “ese electorado existe. Serán 4, 5, 8 o 10 puntos, eso lo veremos, pero es el electorado nacionalista, católico, de base militar, eso está en Argentina. En su momento apoyó a Milei, apoyó al proyecto libertario y ganaron las elecciones”.

“Ahora va a estar afuera compitiendo, no tengo ninguna duda que Villarruel va  a ser candidata a presidente”, sentenció Pichetto,
 

Más Noticias