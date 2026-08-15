Nelson Castro, de periodista a director: la causa que reunió a vecinos en Canning

El periodista Nelson Castro volvió a mostrar su faceta como director de orquesta al encabezar un concierto solidario en la localidad de Canning, con el objetivo de reunir fondos para la Orquesta de Cámara ARSIS, que en las próximas semanas viajará a Francia para participar de una academia internacional de jóvenes talentos.

La presentación se realizó en la Iglesia San Agustín, con entrada libre y gratuita, y reunió a vecinos de la región que acompañaron una jornada donde la música fue protagonista. Del espectáculo también participaron la Orquesta Estudiantil Montana y el Ensamble Coral del Sur, que ofrecieron un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

Los recursos obtenidos durante el evento estarán destinados a financiar el viaje de los 35 músicos que integran ARSIS, una formación conformada por jóvenes de Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente y otras localidades cercanas. La delegación fue seleccionada para representar a la Argentina en un encuentro internacional que se desarrollará durante agosto en París.

#Canning 🎼❤️ Nelson Castro dirigió un concierto solidario para ayudar a jóvenes músicos argentinos



🎻 El periodista y director de orquesta encabezó un emotivo concierto benéfico en la Iglesia San Agustín de Canning con un objetivo claro: recaudar fondos para que la Orquesta de… pic.twitter.com/s4j8fhgpch — ANDigital (@ANDigitalOK) August 2, 2026

Al finalizar el concierto, Castro destacó el compromiso de los integrantes de la orquesta y el valor que tiene este tipo de oportunidades para quienes comienzan su camino en la música. "Me encontré con chicos de un talento enorme, con una disciplina y una sensibilidad que emocionan", expresó, al tiempo que manifestó su confianza en el papel que desempeñarán como representantes del país.

En la misma línea se pronunció el director de orquesta y vicepresidente del Comité Artístico W.O.F., Gustavo Moreno, quien resaltó el impacto que tendrá la experiencia en la vida de los jóvenes. "Hay chicos que recién conocieron el Obelisco esta semana y otros que nunca vieron el mar. Ahora tendrán la posibilidad de viajar a París y representar a la Argentina por primera vez", sostuvo.

El concierto en Canning fue una de las últimas actividades solidarias organizadas antes de la partida de la delegación hacia Europa. Además de recaudar fondos, la iniciativa buscó visibilizar el trabajo que realizan las orquestas juveniles bonaerenses y el esfuerzo de los músicos para acceder a una experiencia internacional que marcará un antes y un después en su formación artística.