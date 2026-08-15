La respuesta de Facundo Medina a las versiones por la final ante España

Las teorías conspirativas que aparecieron tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 siguen generando repercusiones. En las últimas horas, el defensor Facundo Medina decidió ponerle fin a las especulaciones y fue categórico al afirmar que la Albiceleste simplemente perdió un partido que intentó ganar hasta el último minuto.

Durante una entrevista en el ciclo Ferné con Grego, el actual futbolista del Olympique de Marsella reveló que el tema llegó incluso a su entorno familiar. "Mi mamá también me dijo que dudaba", contó entre risas, aunque rápidamente explicó cuál fue su reacción: "Le dije que deje de pensar esas cosas. Nosotros queríamos ganar como cualquier jugador que llega a una final del mundo".

En ese sentido, Medina fue contundente al rechazar las versiones que hablaban de un supuesto arreglo o decisiones externas que habrían condicionado el resultado. "Nos tocó perder y hay que aceptarlo", expresó, dejando en claro que dentro del plantel nunca existió otra explicación que el desarrollo deportivo del encuentro.

El defensor, que integró el plantel dirigido por Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo, también destacó el cariño que recibió la delegación al regresar al país pese a no haber podido defender el título obtenido en Qatar 2022. "Sentimos el apoyo de la gente. Nos quedamos con la tranquilidad de haber dado todo", sostuvo.

Además, recordó el esfuerzo que hizo su familia durante toda su carrera y remarcó que su presente no fue producto de la casualidad. "Muchos hablan solo del jugador que llegó a Europa y jugó un Mundial, pero detrás hubo una familia que trabajó muchísimo para que yo pudiera cumplir este sueño", afirmó.

Con sus declaraciones, Medina buscó cerrar definitivamente el debate que se instaló en redes sociales tras la final disputada en Estados Unidos, México y Canadá. Para el defensor, no hubo lugar para teorías ni explicaciones alternativas: Argentina peleó hasta el final, pero España fue el campeón y el resultado, aseguró, debe ser aceptado.