sábado 15 de agosto de 2026 - Edición Nº4529

Espectáculos | 2 ago 2026

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Juanse vuelve a La Plata: Ratones, Pappo y toda su historia

En suma, será una noche de puro rock and roll. La cita es el viernes 14 de agosto en el Teatro Ópera y las entradas continúan a la venta.

Juanse.
TAGS: ROCK, RATONES PARANOICOS, JUANSE, TEATRO OPERA LA PLATA, PAPPO

Juanse, líder de la emblemática banda de rock and roll Argentina, Ratones Paranoicos, sigue girando como nunca.

Luego de presentar su último disco de estudio Pappo x Juanse Volumen 2 por todo el país y por España, exhibe la energía de siempre y ofrece el más puro rock & roll que ya conocemos todos.

Ahora es el turno de la vuelta a la ciudad de La Plata. El viernes 14 de agosto en Teatro Ópera, con localidades a la venta a través de Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (cuatro cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).

Un show donde suenan todos los hits de su carrera solista, y obviamente todos los clásicos de Ratones Paranoicos, sin dejar de lado también sus mejores versiones en homenaje a su amigo Pappo.

Acompañado por una banda que se suena todo, con Ponch en bajo, Nico Yud en guitarras, Nico Rafetta en teclados y Jero Sica en la batería, no dejan dudas que la banda está en su prime de rock n roll, y lo demuestran en cada show.
 

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