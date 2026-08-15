Juanse vuelve a La Plata: Ratones, Pappo y toda su historia

Juanse, líder de la emblemática banda de rock and roll Argentina, Ratones Paranoicos, sigue girando como nunca.

Luego de presentar su último disco de estudio Pappo x Juanse Volumen 2 por todo el país y por España, exhibe la energía de siempre y ofrece el más puro rock & roll que ya conocemos todos.

Ahora es el turno de la vuelta a la ciudad de La Plata. El viernes 14 de agosto en Teatro Ópera, con localidades a la venta a través de Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (cuatro cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).

Un show donde suenan todos los hits de su carrera solista, y obviamente todos los clásicos de Ratones Paranoicos, sin dejar de lado también sus mejores versiones en homenaje a su amigo Pappo.

Acompañado por una banda que se suena todo, con Ponch en bajo, Nico Yud en guitarras, Nico Rafetta en teclados y Jero Sica en la batería, no dejan dudas que la banda está en su prime de rock n roll, y lo demuestran en cada show.

