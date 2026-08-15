Brutal crimen de Mailén Antonich en Mar del Plata: Dos serenos detenidos

Un brutal crimen conmociona a Mar del Plata. Una joven identificada como Johana Antonich fue encontrada asesinada durante la madrugada de este domingo en el predio del balneario Punta Cantera, luego de que familiares denunciaran su desaparición y comenzaran a buscarla junto con efectivos policiales.

De acuerdo con la información recabada por la investigación, pasadas las 0.30 personal de la comisaría quinta y allegados a la víctima recorrieron la zona costera hasta llegar al complejo, donde advirtieron la presencia de dos hombres que estaban prendiendo fuego en un tacho.

Al acercarse para identificarlos, ambos escaparon corriendo, lo que dio inicio a una persecución que terminó pocos minutos después debajo del parador Waikiki, donde fueron reducidos por los efectivos cuando intentaban ocultarse. Según las fuentes, uno de los sospechosos tenía manchas de sangre en la ropa y ambos presentaban rasguños visibles en el rostro.

🚨 #MarDelPlata | Horror en Punta Cantera: hallaron asesinada a una joven y detuvieron a dos serenos acusados del crimen



🔴 La víctima, identificada como Johana Antonich, fue encontrada sin vida durante la madrugada en el predio del balneario Punta Cantera, tras una intensa… pic.twitter.com/AU2X1sVkOS — ANDigital (@ANDigitalOK) August 2, 2026

Mientras continuaban las actuaciones en el lugar, los investigadores realizaron una inspección en el predio y encontraron el cuerpo de Johana Antonich. Las primeras pericias determinaron que la joven había sido brutalmente golpeada y apuñalada, por lo que la investigación quedó inmediatamente orientada hacia un homicidio.

Fuentes judiciales confirmaron que los detenidos fueron identificados como Agustín Bartolomé Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes trabajaban como serenos en el lugar. Ambos fueron imputados de manera provisoria por el delito de homicidio, en una causa que quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, quien ordenó diversas medidas de prueba para esclarecer la mecánica del crimen.

Los investigadores continúan reuniendo evidencia, analizando cámaras de seguridad y realizando pericias para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar con precisión cómo ocurrió el asesinato. Mientras tanto, la ciudad permanece conmocionada por un caso que generó un fuerte impacto y cuyo avance judicial será clave en las próximas horas.