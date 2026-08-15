Servicio Meteorológico Nacional: cuándo regresan las lluvias al AMBA esta semana

Luego de algunos días con mejores condiciones meteorológicas, el tiempo volverá a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y confirmó que las lluvias regresarán durante el inicio de la semana, mientras que el jueves se perfila como la jornada con mayor probabilidad de tormentas.

Según el informe oficial, la inestabilidad comenzará a hacerse sentir durante la noche del lunes 3 de agosto, cuando un frente húmedo avance sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese período se esperan lluvias aisladas y chaparrones, principalmente hacia el cierre del día.

Sin embargo, el escenario más complejo llegará el jueves, cuando el organismo nacional prevé tormentas a lo largo de toda la jornada. Además de las precipitaciones, se espera un marcado aumento de la nubosidad, elevada humedad y condiciones propicias para nuevas lluvias durante gran parte del día.

Si bien por el momento no rigen alertas meteorológicas para el AMBA, desde el SMN recomendaron seguir las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones pueden modificarse con el correr de las horas según la evolución del sistema.

Ante el regreso del mal tiempo, también se reiteraron las recomendaciones habituales para minimizar riesgos. Entre ellas, evitar sacar residuos fuera del horario establecido para no obstruir los desagües, mantener limpias canaletas y sumideros, y conducir con extrema precaución durante las precipitaciones por la reducción de la visibilidad y la posibilidad de calles anegadas.

De esta manera, agosto comenzará con un panorama climático inestable en Buenos Aires y los especialistas aconsejan mantenerse informados a través de los canales oficiales para seguir la evolución del tiempo durante los próximos días.