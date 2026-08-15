Milei se jactó de haber cumplido “todas las promesas de campaña”

El presidente de la Nación, Javier Milei, se vanaglorió por haber cumplido en la primera mitad de mandato “todas” las promesas de campaña, al tiempo que se mostró muy confiado en ser reelecto ya que el competidor es él mismo.

“Tengo formas horribles, ¿sabe qué? Sí, tengo formas horribles, pero ¿sabe qué? Tengo resultados. Si usted pone las formas por encima del resultado, las formas sobre la honestidad, bueno, esa es la historia de la decadencia argentina”, exclamó el mandatario durante una charla con el periodista ultraoficialista Luis Majul en el aire de LN+.

Luego recordó que “después de haber ganado la elección en la Ciudad (en mayo del año pasado) vino un ataque furioso desde la política. Presentaron 40 proyectos para romper el equilibrio fiscal, hubo siete intentos de juicio político, actos terroristas en la calle y una acción conjunta entre medios de comunicación, opinadores y ‘empresaurios’ para romper el modelo”.

“Nos hicieron una corrida equivalente a 70.000 millones de dólares. Yo le hago una pregunta: ¿en qué contexto de la historia argentina usted vio que un país pueda resistir semejante ataque? Nunca. Ni en Argentina ni en el mundo. Y nosotros lo resistimos”, exclamó.

Asimismo, consideró que “si no hubiera existido ese ataque desde la política y luego la guerra, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato. Esos fueron los dos factores que alteraron el proceso”.

“No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas haciendo lo que corresponde y haciendo lo que está bien. Si quieren populismo tienen otras alternativas; yo no me voy a mover de hacer las cosas bien”, acotó.

En igual tono, dijo que no va a “entregar” su “reputación” ni su “legado histórico haciendo una barrabasada para ganar una elección. No hay sustituto para la buena política. Durante cien años intentamos otra cosa y así nos fue”.

Rumbo a 2027

“Mi competidor soy yo mismo. Prometí la motosierra y la cumplí; prometí el equilibrio fiscal y lo logré; prometí bajar la inflación y la bajé; prometí hacer crecer la economía y hoy crece cinco veces más que el promedio histórico; prometí bajar la pobreza y saqué a 14 millones de personas de la pobreza. Cumplí todas mis promesas de campaña en la primera mitad del mandato”, ensalzó.

Acto seguido, el líder libertario indicó que “con un riesgo país de 500 puntos la economía argentina puede crecer entre 7 y 8 por ciento. Estamos tomando todas las medidas macro prudenciales y, si es necesario apretar clavijas, lo vamos a hacer”.

💬 "Los extranjeros tienen que pagar por la salud y la educación pública"



🔷 @JMilei se refirió al uso de la salud y la educación pública por parte de los extranjeros en Argentina.



📌 En LN+ pic.twitter.com/AswGu6D4F6 — La Nación Más (@lanacionmas) August 3, 2026

Por otra parte, advirtió que “nosotros no tenemos un problema con la inmigración. Pero si usted tiene Estado de bienestar, no puede hacer que quienes vienen de afuera usen recursos que pagan los argentinos. Y cuando quienes llegan no adhieren a la cultura del país, ya no es inmigración: es una invasión”.

“Occidente está en peligro. Europa compró todas las estupideces del wokismo y del multiculturalismo. Hoy los hechos muestran que tenía razón cuando lo advertí en Davos”, anexó.

“Cuando me dijeron que estaba loco por querer hacer equilibrio fiscal en un mes, lo hice. Cuando dijeron que era imposible bajar la inflación, la bajé. Cuando dijeron que era imposible hacer crecer la economía, lo hicimos. Antes eran promesas; ahora son datos”, insistió Milei.

“A quienes me critican les contesto con resultados. Mire los hechos. Soy el primer presidente de la historia argentina que cumplió todo lo que prometió, y lo hizo en la mitad del mandato”, sentenció.