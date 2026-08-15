Reactivaron las obras en el Parque Saavedra de La Plata: cortes y desvíos

La Municipalidad de La Plata dio inicio este lunes a una nueva etapa de la obra de puesta en valor del Parque Saavedra. La ejecución se enmarca en el Plan de Recuperación del Espacio Público que lleva adelante la gestión del intendente Julio Alak.

Los objetivos de la ejecución son revertir el deterioro progresivo y consolidar el parque como un espacio de encuentro que refuerce la identidad barrial y la calidad del espacio público y poner en valor los elementos patrimoniales, arquitectónicos, artísticos y naturales.

También reconfigurar el esquema circulatorio perimetral unificando el sentido del tránsito para liberar calzada, lo que permitirá ampliar la superficie del parque en aproximadamente 15.000 metros cuadrados, modernizar la iluminación y reorganizar los senderos para garantizar accesibilidad universal y un uso nocturno seguro.

Zona de trabajo y esquema de desvíos

Las tareas comenzarán en la intersección de calle 12 y 64, desarrollándose con sentido de avance por calle 12 hacia calle 68.

Durante la ejecución de esta primera etapa, la intervención se realizará sobre la calzada con sentido ascendente, sector que posteriormente formará parte de la ampliación del Parque Saavedra.

En consecuencia, dicha calzada permanecerá interrumpida al tránsito durante el desarrollo de las tareas, mientras que la de sentido descendente no sufrirá —por el momento— restricciones ni interrupciones, manteniendo su circulación habitual.

En este marco, se llevará a cabo el siguiente esquema de circulación:

• Los vehículos que accedan al sector por avenida 66 únicamente podrán girar por calle 12 hacia calle 65.

• Los vehículos que circulen por calle 65 únicamente podrán tomar calle 12 en dirección a calle 64.

• Los vehículos que se aproximen por calle 64 podrán girar por calle 12 hacia calle 63 o bien continuar su recorrido por calle 64.

Cabe señalar que a medida que avance la obra la Municipalidad informará oportunamente las modificaciones a la organización del tránsito que resulten necesarias.

La obra

Las intervenciones contemplan nuevos solados, sectores de juegos, mobiliario urbano y un sendero deportivo. Asimismo, se utilizará relleno de conchilla para mantener la integración paisajística en el parque cerrado y se instalará un sistema eficiente con farolas de estilo patrimonial, proyectores y bolardos utilizando infraestructura subterránea.

El proyecto también prevé la provisión de nuevos bancos y cestos junto a la restauración de bancos antiguos y la reparación de las rejas perimetrales, reemplazando tramos de alambrado por rejas metálicas y restaurando los portones de acceso.

Asimismo, se reorganizarán áreas de juegos infantiles con equipamiento lúdico y sensorial, se crearán sectores deportivos y sectores de descanso estratégicos y se construirá un pequeño anfiteatro al aire libre para actividades culturales.

Finalmente, la intervención incluirá la plantación de especies arbustivas, como salvias y Pennisetum, la colocación de panes de césped y la restauración de esculturas emblemáticas y fuentes, eliminando grafitis y reparando daños por vandalismo.