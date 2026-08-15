Línea E del Subte: cerró la estación Urquiza por obras de renovación

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, este lunes 3 de agosto cerró la estación General Urquiza de la Línea E aproximadamente por tres meses, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

La obra, que se viene llevando adelante fuera del horario de servicio, incluye trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces LED, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, en el techo se colocará revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

#Subte | Línea E: Estación Urquiza cerrada por obras de renovación integral — BA Subte (@basubte) August 3, 2026

A su vez, la estación cuenta con declaratoria patrimonial. Por lo tanto, se va a trabajar en la restauración de los murales junto a un equipo de restauradores profesionales siguiendo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Plan de Renovación Integral

Ya se pusieron en valor 20 estaciones de subte: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Asimismo, continúa cerrada Tribunales de la Línea D y las obras seguirán en otras estaciones como Alberti, Pasco y Saénz Peña (Línea A); Medrano, Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); Lavalle e Independencia (Línea C); y Entre Ríos (Línea E).

En el marco del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad, en el Subte se avanza con la licitación de la Línea F; la compra de 224 coches nuevos que permitirán la renovación completa de la flota de la Línea B y mejorar la frecuencia en las líneas A y C; la renovación de 84 escaleras mecánicas obsoletas; la instalación de nuevos ascensores y obras de infraestructura fundamentales para mejorar el servicio.