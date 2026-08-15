Interés general | 3 ago 2026
Beneficios
Todas las promociones de Cuenta DNI en agosto
Comercios de cercanía, ferias y mercados, garrafas, gastronomía y cuotas sin interés, entre los principales beneficios del mes de la billetera digital del Banco Provincia.
En agosto, Cuenta DNI vuelve a ofrecer descuentos en distintos rubros para acompañar el consumo diario de sus más de 10 millones de personas usuarias. Entre las principales novedades, la promoción de gastronomía vuelve a concentrarse en los fines de semana y contará con un tope de reintegro de $ 8.000 por semana y por persona.
En tanto, el beneficio para locales gastronómicos de YPF Full continuará vigente los sábados y domingos, también con un tope de reintegro de $ 8.000. Además, se mantienen los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas y marcas destacadas.
Todas las promos de Cuenta DNI en agosto
Comercios de cercanía: 20 % de descuento de lunes a viernes, con tope de $ 6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $ 30.000.
Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $ 15.000.
Garrafas: 40 % de descuento todos los días, con tope unificado de $ 18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $ 45.000.
Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana, que se alcanza con compras de $ 15.000.
Gastronomía: 25 % de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $ 8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $ 32.000.
YPF Full (gastronomía): 25 % de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $ 8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $ 32.000. No aplica para la compra de combustibles.
Marcas destacadas: 30 % de descuento todos los días. Tope de $ 15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $ 50.000.
Librerías de texto: 10 % de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
👋 ¡Bienvenido agosto a #CuentaDNI! Conocé todos los beneficios del mes en supermercados, comercios de barrio, gastronomía, garrafas y mucho más. 🐶— Banco Provincia (@bancoprovincia) August 1, 2026
📹 Toda la info en el video y acá: https://t.co/4zyw0ZQkSH pic.twitter.com/orL6iKbdxG
Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.