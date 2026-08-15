Todas las promociones de Cuenta DNI en agosto

En agosto, Cuenta DNI vuelve a ofrecer descuentos en distintos rubros para acompañar el consumo diario de sus más de 10 millones de personas usuarias. Entre las principales novedades, la promoción de gastronomía vuelve a concentrarse en los fines de semana y contará con un tope de reintegro de $ 8.000 por semana y por persona.

En tanto, el beneficio para locales gastronómicos de YPF Full continuará vigente los sábados y domingos, también con un tope de reintegro de $ 8.000. Además, se mantienen los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas y marcas destacadas.

Todas las promos de Cuenta DNI en agosto

Comercios de cercanía: 20 % de descuento de lunes a viernes, con tope de $ 6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $ 30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $ 15.000.

Garrafas: 40 % de descuento todos los días, con tope unificado de $ 18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $ 45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana, que se alcanza con compras de $ 15.000.

Gastronomía: 25 % de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $ 8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $ 32.000.

YPF Full (gastronomía): 25 % de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $ 8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $ 32.000. No aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30 % de descuento todos los días. Tope de $ 15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $ 50.000.

Librerías de texto: 10 % de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

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Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.