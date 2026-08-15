Ricardo Quintela aconsejó a los inversores: “No se entusiasmen con este desquiciado”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó en duros términos el proyecto de tierras que se debatirá en el Senado y pidió frenar la iniciativa al advertir que implica “seguir entregando soberanía”.

“Soy absolutamente contrario a la extranjerización de las tierras. Tenemos que utilizar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para evitar que puedan seguir entregando la soberanía”, alertó el mandatario.

Asimismo, dijo que espera que la oposición logre bloquear la ley impulsada por La Libertad Avanza y sostuvo que “los senadores están trabajando fuertemente para evitar que esto prospere”.

Interna peronista

Sobre la discusión interna del peronismo, Quintela destacó que existe “una voluntad muy fuerte” para alcanzar la unidad y anticipó una próxima reunión para definir el camino político. “Lo que necesitamos ahora es diseñar cuál es el camino que tenemos que transitar hacia la unidad”, enfatizó en declaraciones a El Destape Radio.

🤝"TRABAJAMOS POR LA UNIDAD DEL PERONISMO"



🗣"Hay una voluntad muy fuerte, creo que en el corto plazo vamos a tener una reunión importante. Lo que necesitamos es diseñar un mecanismo hacia la unidad, creo que rápidamente nos vamos a poner de acuerdo"



🎙 Ricardo Quintela,… pic.twitter.com/tIWkvitLjj — El Destape 1070 (@eldestape_radio) August 3, 2026

El gobernador también cuestionó a los mandatarios peronistas que acompañaron iniciativas del Gobierno nacional y afirmó que “están actuando de una forma absolutamente incorrecta” porque, según su mirada, van “en contra de los intereses de su provincia y de sus ciudadanos” .

Gestión nacional

Además, criticó la administración de Javier Milei y sostuvo que “este Gobierno vino a destruir no solamente el país, sino la sociedad argentina en su conjunto ”.

En igual tono, calificó al mandatario como “un desquiciado” por sus políticas económicas y su vínculo con los mercados internacionales. En ese sentido, advirtió a los inversores que el peronismo revisará las decisiones adoptadas por la actual gestión si vuelve al poder.

"A LOS INVERSORES, EL PERONISMO VA A REVISAR ABSOLUTAMENTE TODO".



🗣 "Todo lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar. Lo vamos a recuperar".



🎙 Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, en… pic.twitter.com/81hveqk7IM — El Destape 1070 (@eldestape_radio) August 3, 2026

“Todo va a revisar el peronismo y va a volver a ocultar todo lo que hizo este Gobierno. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar y lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”, remató.

