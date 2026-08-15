sábado 15 de agosto de 2026 - Edición Nº4529

Política | 3 ago 2026

Extranjerización

Ricardo Quintela aconsejó a los inversores: “No se entusiasmen con este desquiciado”

El gobernador de La Rioja volvió a apuntar contra el presidente Milei y aclaró que “el peronismo va a nacionalizar todo lo que haya que nacionalizar”. Confianza en la unidad opositora.

Ricardo Quintela.
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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó en duros términos el proyecto de tierras que se debatirá en el Senado y pidió frenar la iniciativa al advertir que implica “seguir entregando soberanía”.

Soy absolutamente contrario a la extranjerización de las tierras. Tenemos que utilizar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para evitar que puedan seguir entregando la soberanía”, alertó el mandatario.

Asimismo, dijo que espera que la oposición logre bloquear la ley impulsada por La Libertad Avanza y sostuvo que “los senadores están trabajando fuertemente para evitar que esto prospere”.

Interna peronista

Sobre la discusión interna del peronismo, Quintela destacó que existe “una voluntad muy fuerte” para alcanzar la unidad y anticipó una próxima reunión para definir el camino político. “Lo que necesitamos ahora es diseñar cuál es el camino que tenemos que transitar hacia la unidad”, enfatizó en declaraciones a El Destape Radio.

El gobernador también cuestionó a los mandatarios peronistas que acompañaron iniciativas del Gobierno nacional y afirmó que “están actuando de una forma absolutamente incorrecta” porque, según su mirada, van “en contra de los intereses de su provincia y de sus ciudadanos” .

Gestión nacional

Además, criticó la administración de Javier Milei y sostuvo que “este Gobierno vino a destruir no solamente el país, sino la sociedad argentina en su conjunto ”.

En igual tono, calificó al mandatario como “un desquiciado” por sus políticas económicas y su vínculo con los mercados internacionales. En ese sentido, advirtió a los inversores que el peronismo revisará las decisiones adoptadas por la actual gestión si vuelve al poder.

“Todo va a revisar el peronismo y va a volver a ocultar todo lo que hizo este Gobierno. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar y lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”, remató.
 

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