Encontraron asesinada a una mujer en descampado de Pilar y detuvieron a un expenitenciario

Una mujer de 30 años fue encontrada asesinada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, y por el hecho fue detenido un hombre de 36 años, exintegrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La investigación, inicialmente orientada a establecer las circunstancias de la muerte, derivó en una causa por homicidio luego de las tareas realizadas por detectives de la DDI San Isidro, con intervención de la UFI N° 2 de Pilar.

La víctima fue identificada como Milagros Noemí Cabrera, cuyo paradero había sido denunciado el pasado viernes 31 de julio. Su cuerpo fue localizado en la intersección de la Ruta Provincial 25 y calle Rawson, dentro de un predio vallado situado a pocos metros de una parada de colectivos.

El hallazgo se produjo cuando su expareja, un teniente de la Policía bonaerense identificado como Diego Fernando Vizgarra, y Nicolás Ezequiel Suárez, cuñado de la víctima, se encontraban realizando una búsqueda luego de la denuncia por averiguación de paradero.

Al arribar al lugar, personal policial constató que la mujer se encontraba sin vida y completamente desnuda. Una ambulancia del SAME confirmó el fallecimiento, mientras que efectivos de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

A partir de ese momento, detectives de la DDI San Isidro, SubDDI Pilar, junto con efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Pilar y del Grupo Táctico de Operaciones de la Comisaría Pilar 6ª, comenzaron a reconstruir las últimas horas de la víctima.

El análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, sumado al relevamiento de testimonios y otras tareas investigativas, permitió establecer un recorrido que llevó a los investigadores hasta un domicilio ubicado en la calle Carlos Saavedra Lamas al 1300, en Villa Rosa.

Allanamiento de urgencia

Con autorización de la fiscalía, se realizó un allanamiento de urgencia en la vivienda y allí fue aprehendido Luis César Navarro, de 36 años, quien había pertenecido al Servicio Penitenciario Bonaerense y prestado funciones en la Unidad 21 de Campana entre 2015 y 2023, cuando fue dado de baja por motivos psiquiátricos.

Uno de los elementos que llamó especialmente la atención de los investigadores fueron las lesiones que presentaba Navarro en la zona del cuello y la nuca, consideradas compatibles, en principio, con lesiones defensivas que podría haber provocado la víctima durante un enfrentamiento.

Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que ahora serán sometidas a peritajes: una campera deportiva negra con franjas blancas, un pantalón deportivo negro con el escudo de River Plate, zapatillas negras, una camiseta blanca del mismo club con una franja roja, un bóxer y una gorra con la inscripción “65”.

También fue incautado un teléfono celular con funda transparente y un billete de 50 pesos uruguayos que se encontraba dentro de la funda.

Los investigadores detectaron además un elemento que podría resultar clave para la causa. Según se estableció, después del hecho Navarro habría realizado una denuncia por robo en la Comisaría Pilar 6ª, donde manifestó que le habían sustraído un teléfono celular cuyas características coincidirían con el aparato posteriormente secuestrado durante el allanamiento.

La reconstrucción del recorrido, los elementos encontrados en la vivienda, las lesiones observadas en el sospechoso y el análisis de las cámaras forman parte ahora del conjunto de evidencias que deberá ser evaluado por la fiscalía.

Causa recaratulada

La causa, inicialmente vinculada a la averiguación de las circunstancias de la muerte, fue recaratulada como homicidio, mientras continúan las pericias y medidas judiciales destinadas a determinar cómo ocurrió el crimen y cuál fue la participación concreta del detenido.

Resta precisar que Navarro quedó a disposición de la UFI N° 2 de Pilar, que deberá avanzar con la investigación y definir su situación procesal.