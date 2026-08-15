Mortal discusión en Berisso: dos hermanos detenidos por asesinar de una puñalada a su padrastro

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el tórax durante una violenta discusión ocurrida en Berisso y, tras una investigación basada en cámaras de seguridad y tareas de seguimiento, la Policía detuvo a dos hermanos acusados por el crimen.

La víctima fue identificada como Miguel Eduardo Lazarte, quien fue atacado en inmediaciones de calle 119 y 92. De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre mantenía una fuerte discusión con su pareja cuando intervinieron los hijos de la mujer.

En esas circunstancias, según la investigación, Maximiliano Fernández, de 19 años, habría tomado un arma blanca y le habría asestado una puñalada a Lazarte a la altura del tórax, lesión que le provocó la muerte.

Tras el homicidio, los investigadores comenzaron a trabajar sobre las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además de realizar distintas tareas de campo destinadas a establecer el paradero de los sospechosos.

Los encontraron en la casa de un familiar

Las tareas investigativas permitieron establecer que los hermanos Maximiliano Fernández y Facundo Fernández, de 17 años, se encontraban en una vivienda perteneciente a un familiar, ubicada en inmediaciones de calle 30 y 166, en Berisso.

Con esa información, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 16ª Villa Ponsati montó una vigilancia encubierta en el lugar.

Finalmente, los efectivos observaron a los dos sospechosos cuando intentaban abandonar la vivienda y procedieron a interceptarlos y detenerlos.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se puso el procedimiento en conocimiento de la fiscalía interviniente.

La UFIJ de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 del Departamento Judicial La Plata avaló las aprehensiones y dispuso distintas medidas para avanzar con la investigación.

El mayor de los hermanos, Maximiliano Fernández, quedó acusado por su presunta participación directa en el homicidio, mientras que respecto de su hermano adolescente la Justicia deberá determinar el grado de intervención que tuvo en el hecho.

La investigación continúa con el análisis de las cámaras y demás elementos reunidos para reconstruir la secuencia completa del ataque y establecer las responsabilidades individuales de los dos acusados.