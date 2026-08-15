Espinoza advirtió que Milei quiere llenar de “otras Malvinas” toda la Argentina

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, rechazó el proyecto de Extranjerización de Tierras, que impulsa el Gobierno. “Javier Milei quiere llenar de ‘otras Malvinas’ todo el territorio de la República Argentina. En eso consiste el proyecto de extranjerización de nuestras tierras”, describió el también presidente de la Federación Argentina de Municipios.



En igual tono, consideró que el jefe de Estado “ha sido mandado por el poder económico mundial de la ultraderecha a llenar el territorio argentino de otras ‘Malvinas’ , es decir, enclaves extranjeros en suelo nacional cuyos ocupantes se apropian de los recursos en su beneficio y eluden nuestras leyes fundacionales”.

“Nuestras islas fueron ocupadas por la fuerza de las armas; las nuevas y múltiples ‘Malvinas’ que impulsa Javier Milei, desde La Quiaca hasta Ushuaia, serán ocupadas por efecto del proyecto de extranjerización del suelo argentino que pretende instalar el Gobierno libertario”, acotó.

Acto seguido, planteó que “no se trata ya de ‘entregar a precio vil’ o ‘vender al mejor postor’ patrimonio nacional: se trata ahora de ‘regalar’ nuestros recursos, los de todas y todos los argentinos, y de transformar en propiedades privadas no reguladas por nuestras leyes grandes porciones del territorio”.

“Todas las naciones del mundo protegen sus fronteras, cuidan sus bienes y priorizan a sus habitantes. Javier Milei, no. Por eso quiere regalar el primer puesto mundial de recursos estimados de litio y el tercer lugar de reservas comprobadas de ese bien estratégico en el orden mundial”, remarcó el alcalde matancero.

“Por eso trabaja para que extranjeros (incluidos Estados) se apropien de las tierras en las que están el segundo puesto mundial de shale gas, la segunda reserva de agua dulce del planeta, el cuarto potencial de shale oil, tercera en producción de maíz, la cuarta producción de soja de todo el mundo”, enumeró Espinoza.

Del mismo modo, precisó que “somos el octavo país más grande del mundo en superficie total. Argentina tiene litio para pelear el liderazgo mundial, cobre para transformar su matriz exportadora, oro y plata para sostener divisas y uranio para desarrollar la energía nuclear”.

“Pero Javier Milei procura regalarles las tierras que los contienen a sus jefes, los magnates mundiales”, alertó.

Hoy vemos cómo la producción de petróleo de nuestras Islas Malvinas se va a manos extranjeras. Si @jmilei avanza con su Ley de Tierras lo mismo pasará con todos nuestros recursos. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 3, 2026

“Hoy vemos cómo la producción de petróleo de nuestras Islas Malvinas se va a manos extranjeras. Si Javier Milei avanza con su Ley de Tierras lo mismo pasará con todos nuestros recursos. Escribió nuestro gran prócer Manuel Belgrano: ‘Debemos conseguir el fomento de nuestra industria, el del comercio y navegación y arrancar de las manos del extranjero los medios con que forzadamente nos quita las grandes riquezas en perjuicio general de la Nación’. Sigue vigente”, remató.