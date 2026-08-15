Jorge Macri reconoció a policías y destacó la decisión de “recuperar el orden” en CABA

“Desde el primer día tomamos la decisión de recuperar el orden en la Ciudad porque es la condición indispensable para que una sociedad pueda progresar y vivir en libertad”. Así se pronunció el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante el reconocimiento a los policías que llegaron a la máxima jerarquía y recibieron un espadín por su liderazgo, mérito y trayectoria.

El espadín o espada corta ceremonial es un símbolo que representa el honor y el compromiso con los valores de la Policía de la Ciudad: los comisarios generales que lo recibieron fueron Leonardo Gallego, Laura Cesanelli, Néstor Ortubia, Alberto Sagastizábal y Germán Goris. También se entregaron insignias y diplomas.

“Tengo el inmenso honor de ser el primer jefe de Gobierno en presidir este acto. Me llena de orgullo porque mi reconocimiento y mi aprecio al gran trabajo de la Policía de la Ciudad es también el orgullo que siente cada porteño”, enfatizó el alcalde en el Instituto Nacional Sanmartiniano, en Palermo.

Los oficiales distinguidos fueron parte del máximo logro alcanzado por la Policía de la Ciudad en los últimos años: “llevar tranquilidad a los vecinos y bajar el delito a mínimos históricos, tanto en robos como en homicidios”.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; su par de Justicia, Gabino Tapia; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló; la subjefa, Carla Mangiamelli; el fiscal General de la Ciudad y director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Martín López Zavaleta; el presidente del Instituto Sanmartiniano, Hernán Cornut, y legisladores porteños.

“Cuidar la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos de bien es la misión de nuestra Policía. La entrega del espadín conlleva, además del honor y la distinción más alta dentro de la fuerza, la responsabilidad de validarlo con el ejemplo y el ejercicio diario de la autoridad”, sumó Macri.

Luego ponderó que en la Ciudad “cada policía tiene la enorme responsabilidad institucional de hacer cumplir la ley, con un criterio bien claro: tolerancia cero al delito”.

Entrega de espadines a Comisarios Generales, el mayor rango de la Policía de la Ciudad.



Cuidar la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos es una de las responsabilidades más importantes que puede asumir una persona.



Cuentan con mi respaldo absoluto. pic.twitter.com/fKgREudDfC — Jorge Macri (@jorgemacri) August 3, 2026

Por su parte, el ministr Giménez afirmó que “valores como el honor, el liderazgo, el compromiso, la responsabilidad y el mérito tienen su recompensa. Los espadines son un símbolo de autoridad y la representación institucional del mando. Llegaron al más alto rango de nuestra fuerza y ratificamos nuestra confianza en ustedes”.