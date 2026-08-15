Lali anunció otro estadio de River Plate para cerrar la gira

El fenómeno es imparable. Luego de hacer historia hace apenas dos meses al convocar a más de 160 mil personas en dos estadios River Plate completamente agotados, Lali confirmó lo que su público tanto pidió: un tercer Estadio Monumental, que marcará el cierre definitivo de la gira de “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Tras ocho estadios agotados en el marco de esta gira —cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026—, la artista coronará esta etapa histórica con una última gran celebración. El show será el sábado 26 de septiembre y la preventa de entradas estará disponible el miércoles 5 de agosto a las 11 horas (nueve cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa). Mientras que la venta general se habilitará automáticamente al agotarse la preventa (con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa) a través de allaccess.com.ar.

VUELVE LA FIESTA DEL POP A RIVER PLATE 🤍@lalioficial



🗓️ 26 de septiembre

🏟️ Estadio River Plate



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💳 La venta general inicia… pic.twitter.com/GjxpymNUxK — Dale Play Live (@livedaleplay) August 3, 2026

El paso de Lali por River Plate dejó una huella imborrable en la música argentina. Fueron dos noches épicas, atravesadas por la lluvia, una producción de nivel internacional y una fiesta inolvidable que reunió a miles de personas.

Los conciertos contaron con la participación en vivo de todos los artistas invitados de No vayas a atender cuando el demonio llama —Dillom, Miranda! y DUKI— y regalaron un momento histórico con la aparición sorpresa de Kylie Minogue, en un encuentro que dio la vuelta al mundo y consagró uno de los momentos más icónicos del pop latino reciente.

Este tercer River guarda, además, una coincidencia especial: el 26 de septiembre se cumplen exactamente dos años del lanzamiento de “Fanático”, la canción que dio inicio a una era que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de Lali. Todo parece indicar que será la gran celebración y el cierre definitivo de un ciclo histórico.

Consagración

Recientemente fue una de las grandes protagonistas del Madrid Orgullo 2026 (MADO), la celebración LGTBIQ+ más importante de Europa y uno de los encuentros por la diversidad más convocantes del mundo.

Ante más de 25 mil personas reunidas en Plaza de España, presentó un show especialmente diseñado para la ocasión, fusionando el pop con un set de espíritu electrónico y convirtiendo el corazón de Madrid en una gran celebración atravesada por la libertad, la diversidad y el encuentro.

Lali ya había protagonizado un 2025 histórico, al convertirse en la primera artista en realizar cinco estadios Vélez Sarsfield completamente agotados en un mismo año, convocando a más de 200.000 personas. Con No vayas a atender cuando el demonio llama inició una gira que recorrió Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Montevideo, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, Barcelona, Sevilla, Madrid, Trelew, Comodoro Rivadavia y Neuquén, consolidando una de las giras más importantes de su carrera.

Con más de 200 millones de reproducciones, se convirtió en el disco argentino más escuchado de 2025, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y continúa creciendo en cada ciudad donde se presenta, reafirmándose como uno de los proyectos musicales y culturales más relevantes de los últimos años.

Este año, Lali volvió a consagrarse en los Premios Gardel 2026 al recibir dos nuevas estatuillas: “Mejor Canción Pop” junto a Miranda! por “Mejor que vos” y “Mejor Álbum Artista Pop” por No vayas a atender cuando el demonio llama. Con estos reconocimientos, la artista alcanzó las 15 estatuillas en los Premios Gardel, reafirmando el impacto de una etapa marcada por la libertad creativa, la identidad artística y la consolidación de su propuesta musical.

Con un show renovado, una energía arrolladora y una producción a la altura de los grandes escenarios del mundo, Lali promete una última noche inolvidable para celebrar junto a su público el cierre de una era que ya forma parte de la historia del pop argentino.