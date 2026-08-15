Contraste en el mercado automotor: se desploma la venta de autos, pero las motos vuelan

El reporte mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)evidenció una fuerte brecha en el desempeño comercial del sector. Durante el mes de julio, el mercado automotor se dividió entre una pronunciada caída en el patentamiento de autos 0km y una sólida tendencia alcista en la venta de motovehículos.

La distancia de volumen entre ambos segmentos se agrandó de manera significativa: a lo largo del séptimo mes del año, se registraron 27.459 motos más que automóviles.

La venta de autos 0km cayó un 30,3% interanual

Durante julio, el número de vehículos de cuatro ruedas patentados alcanzó las 43.758 unidades. Esta cifra representa una baja del 30,3% interanual en comparación con julio del año pasado (62.818 unidades) y una merma del 7,7% respecto a junio (47.415 unidades).

Con estos números, el acumulado de los primeros siete meses del año llegó a las 339.359 unidades, lo que se traduce en un descenso del 12,8% frente al mismo período del ciclo previo (389.367 vehículos).

Desde la entidad explicaron que la industria atraviesa un período de reconfiguración atravesado por una mayor oferta de modelos, la consolidación de marcas chinas y la necesidad de sostener la rentabilidad frente a una demanda selectiva.

"Todos nos estamos adaptando a esta nueva realidad de variedad de modelos y precios y a la electromovilidad, que ya llega al 15% de las ventas. Tendremos una segunda mitad del año con gran competencia y diversidad, que obliga a la cadena de valor a hacer un esfuerzo grande para ser rentables", afirmó Sebastián Beato, presidente de ACARA.

El patentamiento de motos trepó un 30,4%

En contraposición, la División Motovehículos de ACARA informó que en julio se patentaron 71.217 unidades, lo que significó un incremento del 30,4% interanual frente a las 54.600 motos registradas en julio del año pasado. Frente a junio (68.850 unidades), la actividad mostró una suba del 3,4%.

El balance de los primeros siete meses del año refleja un saldo ampliamente favorable para el sector de dos ruedas: se acumularon 511.986 motovehículos patentados, lo que representa un crecimiento del 41,9% en comparación con las 360.709 unidades anotadas en el mismo lapso del año anterior.

Marcas y modelos más vendidos en julio

El ranking de marcas y modelos mostró movimientos destacados durante el mes:

Líder del mercado: Honda volvió a encabezar las ventas de manera cómoda con 15.209 unidades .

Ranking de marcas: Gilera ascendió a la segunda posición con 8.590 unidades , desplazando a Motomel al tercer lugar ( 8.186 ) y a Keller al cuarto escalón ( 7.341 ). En tanto, Corven cerró el top 5 con 7.341 unidades .

El modelo más vendido: La Honda Wave 110S recuperó el primer puesto con 8.300 patentamientos, seguida por la Keller KN 110-8 (6.288), la Gilera Smash (6.251), la Motomel B110 (4.763) y la Corven Energy 110 (3.901).

El balance del sector en los primeros siete meses

En el análisis acumulado entre enero y julio, el contraste entre ambas categorías se vuelve aún más evidente. Mientras que el sector de los autos 0km acumula una retracción del 12,8% (pasando de 389.367 a 339.359 unidades), el segmento de las motos no para de crecer y ya registra un incremento del 41,9% en el año (pasando de 360.709 a 511.986 unidades).

Esta marcada diferencia confirma cómo el mercado de las motos continúa ganando terreno como opción de transporte económica y accesible ante los elevados costos de adquisición y mantenimiento que exige un automóvil.