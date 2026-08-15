Chuby Leguizamón defendió la autonomía electoral de La Plata ante rumores de cambios en la Octava Sección

Frente a las versiones periodísticas que indicaron una posible intención de reconfigurar los límites de las secciones electorales y ampliar el número de legisladores bonaerenses, el senador provincial Marcelo “Chuby” Leguizamón (Hechos) salió a fijar una postura tajante en defensa del estatus institucional de La Plata.

Leguizamón respaldó su posición citando de forma textual el artículo 61, inciso 1, de la Carta Magna provincial:

"Es muy claro lo que establece nuestra Constitución Provincial: 'La Capital de la Provincia formará una sección electoral'. Mientras esa disposición constitucional permanezca vigente, la Ciudad de La Plata, en su condición de Capital de la Provincia de Buenos Aires, constituye por sí misma una sección electoral. Esa realidad no puede ser modificada por una ley, sino únicamente mediante una reforma constitucional", enfatizó el legislador.

En ese sentido, el senador remarcó que "defender a La Plata también es defender el lugar institucional que la Constitución le reconoce" y agregó: "La Capital no puede perder su representación ni su identidad electoral por una decisión circumstantial". Finalmente, dejó un mensaje en clave política de cara a los próximos turnos electorales: "En 2027 necesitamos un gobernador bonaerense que comprenda el valor estratégico e institucional de la Capital y esté dispuesto a defenderla".

Es muy claro lo que establece el artículo 61, inciso 1, de nuestra Constitución Provincial:



"La Capital de la Provincia formará una sección electoral."



Mientras esa disposición constitucional permanezca vigente, la Ciudad de La Plata, en su condición de Capital de la Provincia… — Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) August 2, 2026

Los trascendidos sobre la reforma y la desmentida oficial

La polémica se encendió a raíz de trascendidos periodísticos que señalaban que desde sectores del oficialismo provincial se estaría sondeando una iniciativa para incrementar el número de representantes en el Poder Legislativo:

Aumento de escaños: La propuesta publicada contemplaba elevar la Cámara de Diputados de 92 a 100 representantes, mientras que el Senado pasaría de 46 a 50 miembros, llevando el total de legisladores de 138 a 150.

Rediseño territorial: La maniobra incluía además la posibilidad de sumar distritos vecinos a la Octava Sección Electoral (Sección Capital), que históricamente está integrada de manera exclusiva por el partido de La Plata.

Sin embargo, tras la repercusión de estas versiones, tanto voceros del Gobierno provincial como referentes de los bloques legislativos salieron a desmentir categóricamente la existencia de dicho proyecto, calificando las versiones circulantes como una "operación de prensa".

El debate por la representación de la Capital provincial

A pesar de los desmentidos oficiales, la sola mención de alterar la composición de las cámaras legislativas reabrió la discusión sobre la representatividad territorial en la provincia de Buenos Aires.

Desde la oposición insisten en que cualquier intento de degradar la representación de la Capital sumando otros municipios a la Octava Sección chocará de frente con el texto constitucional, por lo que anticiparon un rechazo firme ante cualquier iniciativa que intente modificar la geografía electoral de La Plata por vía ordinaria.