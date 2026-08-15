La oposición pide investigar al intendente de Saavedra tras su confesión sobre adicciones

La vida política del municipio de Saavedra atraviesa horas de tensión institucional. Cinco bloques de la oposición en el Concejo Deliberante anunciaron la presentación de un proyecto conjunto para constituir una Comisión Investigadora con el objetivo de evaluar las condiciones psicofísicas del intendente Matías Nebot y determinar si su aptitud para ejercer el cargo se encuentra afectada.

El desencadenante ocurrió a mediados de julio de 2026, cuando Nebot confesó públicamente en un encuentro comunitario sobre consumos problemáticos celebrado en la ciudad de Pigüé que había atravesado una adicción a la cocaína durante casi dos años y que llevaba más de 300 días en proceso de recuperación.

Pese a que el jefe comunal encuadró su testimonio en un mensaje de superación personal y concientización social, sus declaraciones generaron un fuerte impacto político e instalaron un escenario de "incertidumbre institucional" sobre el ejercicio diario del Poder Ejecutivo municipal.

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El intendente de Saavedra, Matías Nebot, conmovió al compartir públicamente su experiencia personal con las adicciones durante una charla. En un emotivo testimonio, contó… pic.twitter.com/jmsZWU4eco — ANDigital (@ANDigitalOK) July 23, 2026

Cómo funcionará la Comisión Investigadora

Los ediles opositores impulsan la medida amparándose de forma explícita en el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (LOM), normativa que faculta al cuerpo deliberativo a evaluar situaciones de eventual incapacidad o falta de idoneidad de un jefe comunal.

Según detallaron los bloques en la iniciativa, el procedimiento fijado contempla los siguientes puntos clave:

Evaluación técnica e imparcial: La labor investigativa se basará exclusivamente en pruebas objetivas, dictámenes y peritajes médicos o profesionales.

Reserva absoluta: Se garantizará el secreto de sumario, la confidencialidad, el resguardo de los datos personales y la protección de los derechos del paciente.

Garantía del debido proceso: Se asegurará el pleno derecho a defensa para el intendente Nebot a lo largo de todas las etapas administrativas.

Continuidad de la gestión: La conformación de la comisión no interrumpirá la operatoria habitual de la Municipalidad ni la actividad del Concejo Deliberante.

Eventual pedido de remoción: Si bien la oposición remarcó que la medida no implica un prejuzgamiento ni una sentencia anticipada, las conclusiones del informe final podrían derivar, si se comprueba la inaptitud, en un pedido formal de destitución del cargo.

El comunicado opositor: responsabilidad de gobernar e idoneidad pública

La iniciativa cuenta con el respaldo unánime y la firma conjunta de los bloques Alianza La Libertad Avanza, Distrito Futuro, Justicialistas, Unión Cívica Radical y Unión y Libertad.

A través de un comunicado conjunto difundido en medios bonaerenses, los concejales explicaron que adoptaron esta postura unitaria al considerar que "la omisión o el silencio serían un grave incumplimiento" de sus deberes constitucionales como representantes del pueblo.

"Expresamos nuestro más profundo respeto por la dimensión humana y la salud personal del intendente. Sin embargo, gobernar el Poder Ejecutivo exige el pleno ejercicio de las facultades psicofísicas para resguardar la idoneidad y templanza que la ley requiere al momento de administrar los servicios públicos, la seguridad y los recursos de todos los vecinos del distrito", sostuvieron los ediles.

En los próximos días, el Concejo Deliberante de Saavedra deberá debatir el tratamiento del proyecto y la conformación formal de la comisión en una sesión que promete marcar un hito institucional en el suroeste bonaerense.