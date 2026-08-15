Inflación o salarios: se encienden las alarmas por el “cuello de botella” del Gobierno

El economista Roberto Rojas, cofundador de la Fundación Blockchain Argentina, advirtió por el “grave problema” que enfrenta el Gobierno, al tiempo que sostuvo que la transformación productiva está profundizando la diferencia entre ganadores y perdedores, especialmente en los grandes centros urbanos, donde se concentra buena parte del electorado.

“En este momento el Gobierno se encuentra con un grave problema, está en un cuello de botella justamente en esta transformación productiva”, contextualizó el especialista en declaraciones a Canal E.

Asimismo, indicó que la capacidad de general empleo de la minería, “la estrella del momento”, se frena “una vez terminada la etapa inicial de inversión”.

“La minería tiene en una etapa inicial una gran explosión porque tiene que crear infraestructura, alojamiento, explotación y demás, pero después eso baja a lo que se necesita solamente para la explotación de la mina, que es muchísimo menos”, detalló Rojas.

Acto seguido, puso de relieve que esta clase de actividades puede impulsar las exportaciones y la inversión, pero no necesariamente reemplaza el empleo perdido en sectores urbanos, industriales o vinculados con el consumo.

Salarios e inflación

Rojas sostuvo que Milei enfrenta una decisión compleja. Si impulsa una especie de “plan platita” para recuperar los salarios, puede perder el respaldo de su núcleo más ortodoxo. Pero si mantiene la rigidez actual, corre el riesgo de profundizar el deterioro del consumo.

“No nos olvidemos de que hay una pauta de paritaria del 1 % mensual que es una obligatoriedad que impone el Gobierno. No hay una paritaria libre entre capital y trabajo; es un intervencionismo estatal puro y duro”, enfatizó Rojas.

Ante este panorama, muchas familias ya no logran llegar normalmente a fin de mes. “Hoy las personas están llegando al día 20 como fin de mes”, lo que se nota principalmente en la alimentación, pues “ya pasamos de primera calidad a segunda calidad, a cualquier cosa”.

“Lo primero que se va a recuperar si vienen salarios reales mejorados es justamente la compra de alimentos. Como son inelásticos, probablemente rápidamente se pueda reajustar en precios”, anticipó.

Estrategia para 2027

Consultado sobre el año electoral, Rojas consideró que el Gobierno podría moderar su política económica, como ya habría ocurrido anteriormente con las tarifas. “Como estrategia macroeconómica, yo le diría que debería aflojar el Gobierno: pisar las tarifas, poner un poco de plata en el bolsillo y decir que ahora el modelo empezó a funcionar”, afirmó.

“Sería una trampa, una pequeña trampita, pero creería que en el pragmatismo de Javier Milei y de su equipo económico estarían pensando en eso”, deslizó.

De todos modos, sostuvo que “no lo van a decir, nunca lo van a reconocer, pero creo que si quieren ganar las elecciones van a tener que hacerlo”.