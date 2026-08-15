Facundo Moyano fue detenido en Belgrano: pelea de pareja y estupefacientes

El exdiputado nacional y referente del sindicato de trabajadores de peajes, Facundo Moyano, fue demorado en la Comisaría Vecinal 3A de la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada de este martes, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un presunto episodio de violencia en un edificio del barrio porteño de Belgrano.

En concreto, las autoridades policiales investigan un presunto incidente ocurrido con la actual pareja del hijo del exsecretario general de la CGT, Hugo Moyano.

El encargado del edificio ubicado sobre la Avenida del Libertador al 5400 relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el dirigente massista había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer.

Ambos fueron interceptados a unas cuadras, en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre y, de acuerdo con fuentes de la investigación, presentaban signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

La víctima, una joven de 23 años, fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde permanece internada.

Resta consignar que los uniformados dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal (MPF) y aguardan las medidas que se deberán adoptar.

En este sentido, el fiscal Julián Pistone dispuso la detención de Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad. En principio quedaría alojado en la comisaría 13 A a la espera de las diligencias que disponga la instrucción.

La joven en cuestión

La muchacha presuntamente agredida es Candela Arizaga, quien fue asistida por la policía por estar corriendo desnuda con un aparente brote psicótico.

La primera información que trascendió indica que la joven denunció que Moyano la habría agredido físicamente, por lo que se espera el análisis médico. Además, habría confesado estar consumiendo estupefacientes desde hacía días.

#Policiales 🚔⚠️ Facundo Moyano fue demorado en Belgrano: pelea de pareja y estupefacientes



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De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, se trata de una creadora de contenido, modelo y expareja del cantante de RKT, L-Gante.

Candela Arizaga y Facundo Moyano habrían iniciado una relación a principios de este año, aunque nunca hicieron público su noviazgo.