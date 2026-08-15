Eduardo Valdés alertó por “el punto más alto de enajenación de la tierra argentina”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, exteriorizó su rechazo al proyecto de extranjerización de tierras promovido por el Gobierno de Javier Milei y subrayó que la normativa que pretende la gestión libertaria “es vender la patria, es vender la Argentina”.

“Es el punto más alto de la enajenación de la tierra en la Argentina. No se puede ser tan hipócrita y decir que las Malvinas son argentinas apoyando este proyecto”, bramó el exembajador argentino ante la Santa Sede.

¡LA PATRIA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!



Junto a compañeras y compañeros de todo el país nos encontramos en @p_justicialista para conversar sobre la Ley de Tierras y la defensa de nuestra soberanía. La ley actual, sancionada en 2011, protege nuestro territorio frente a la… pic.twitter.com/QCv5Qn56i0 — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) August 3, 2026

Así las cosas, planteó que “si las Malvinas son argentinas, la Patagonia es argentina, Misiones es argentina, Corrientes es argentina, el Chaco es argentina, las provincias limítrofes son todas argentinas, igual que las Malvinas. Entonces, ¿cómo es esto de que quieren enajenar la tierra?”.

“Siento que hay una gran movilización popular en marcha, hay bastante peso de opinión para que el que vaya a levantar la mano el 6 en el Senado sepa que está vendiendo la patria”, acotó Valdés.

Y sentenció: “Milito minuto a minuto, para hacer todo lo que haya que hacer para que eso no suceda”.