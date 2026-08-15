El paro docente tuvo “altísimo acatamiento” en todo el país

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) informó que el paro nacional docente convocado para el lunes tuvo un “altísimo acatamiento” en todo el país, “con una masiva participación de las trabajadoras y los trabajadores de la educación en las distintas acciones y movilizaciones realizadas en cada provincia”.

El epicentro de la jornada de lucha fue la movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación, realizada conjuntamente con CONADU, CONADU Histórica y ATE, donde se expresó el firme reclamo “por políticas que garanticen el derecho social a la educación y el respeto a las y los trabajadores”.

La delegación de CTERA estuvo encabezada por Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, y Roberto Baradel, secretario adjunto de CTERA, junto a integrantes de la Junta Ejecutiva Nacional y representantes de las entidades de base de todo el país.

También participó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los Trabajadores y diputado nacional, acompañando la jornada de lucha en defensa de la educación pública y los derechos de las y los trabajadores.

“La contundencia del paro y la participación en las calles ratifican el profundo malestar que atraviesa la docencia argentina frente al ajuste sobre la educación pública y la falta de respuestas del Gobierno nacional”, expusieron los referentes sindicales.

Reclamos de CTERA

Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

Restitución y el pago del FONID.

Envío de los fondos nacionales para educación que el Gobierno nacional adeuda a las provincias.

Nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Defensa de las jubilaciones docentes.

Rechazo al proyecto de Ley de libertad Educativa y a las políticas que pretenden desfinanciar la escuela pública y avanzar sobre los derechos de las y los trabajadores.

Paro nacional docente con altísimo acatamiento y masiva movilización de #CTERA en todo el país. pic.twitter.com/LqoMV1ktul — CTERA (@cteracta) August 4, 2026

“La extraordinaria respuesta de la docencia en todo el territorio nacional demuestra, una vez más, la unidad y el compromiso con la defensa de la educación pública, los derechos laborales y el futuro de millones de estudiantes”, cerró CTERA, no sin antes agradecer “a cada trabajadora y trabajador de la educación que hizo posible esta histórica jornada de lucha”.

