Luxury Outlet en BA Ferial: “Las mejores marcas a los mejores precios”

Por primera vez, Luxury Outlet tiene como sede BA Ferial. La nueva edición se realiza hasta el 15 de agosto, todos los días de 12 a 20 horas, en los pabellones 4 y 5 del predio ubicado en Avenida. Costanera Rafael Obligado 1221, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con una trayectoria de 17 años, el evento se consolidó como una de las propuestas outlets más importantes del país y continúa creciendo con una oferta cada vez más amplia de indumentaria, calzado, accesorios, perfumería y productos para el hogar.

Según explicaron los organizadores, la iniciativa surgió a partir del crecimiento que el formato outlet tuvo en distintas partes del mundo. “Hoy en el mundo los outlets han tenido un gran crecimiento para poder llegar a grandes marcas a precios inteligentes”, señalaron.

Bajo esa premisa, el concepto de Luxury Outlet es ofrecer “las mejores marcas a los mejores precios con los mejores stocks”, acercando al público productos de calidad con promociones exclusivas.

Uno de los principales diferenciales del evento, destacaron desde la organización, es que se desarrolla fuera del circuito tradicional de compras. “Al realizarse fuera del circuito tradicional de compras, como shoppings y centros comerciales, las marcas realizan las mejores ofertas”, afirmaron.

En esta edición participarán más de 50 marcas de distintos rubros, entre ellas Adidas, Puma, Columbia, Levi’s, Fila, Reebok, Skechers, Cardón, Giesso, Kosiuko, Cher, Caro Cuore, Key Biscayne, Burton, 47 Street, Airborn, Cannon, La Perfumerie e Indian, además de otras firmas de moda femenina, masculina e infantil, deportes, ropa de cama, toallas y perfumería.

“Hace 17 años trabajamos para mejorar la propuesta de marcas en deportes, mujer, hombres y niños, además de incorporar categorías como sábanas, toallas y perfumes”, completaron.

Luxury Outlet está dirigido al público en general y permitirá realizar compras utilizando todos los medios de pago, con promociones especiales y beneficios adicionales en marcas adheridas.

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