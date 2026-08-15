Falta y Resto y el Bandón Murguero presentan “Murgotán” en La Plata y CABA

El Teatro Ópera La Plata recibe a Falta y Resto en sus 45 años junto a el Bandón Murguero presentando Murgotán. La cita es el martes 18 de agosto, a las 20 horas, con entradas a la venta por sistema Livepass y en la boletería de la sala, calle 58 entre 10 y 11 (cuatro cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).

En tanto, el Ópera pero de la Ciudad de Buenos Aires recibirá al show el viernes 28 de agosto, a las 21 horas. Las localidades pueden adquirirse por Ticketek y en la boletería del teatro, Avenida Corrientes 860.

Toda la fuerza y el poder de un coro ideal, impulsado por la batería murguera y acompañado por un cuarteto de cámara que aporta climas, matices y sutilezas.

La murga que revolucionó la historia del género vuelve a nuestro país con una propuesta que eleva el género a una nueva dimensión: a la fuerza, creatividad y tradición de la legendaria Falta y Resto, se suman la sutileza, sensibilidad y calidad artística de un cuarteto de cámara, integrado por bandoneón, contrabajo, guitarra y piano.

Las últimas creaciones de la murga que volvió rutilante al carnaval uruguayo, se intercalan con las canciones emblemáticas de cinco décadas de una historia que es leyenda.

El nuevo sonido de la esquina del barrio, mezcla de Murga y Tango, el sonido feliz y cautivante de la eterna bohemia.

El zurdo Bessio, Pitufo Lombardo, Pinocho Routin y otros renombrados artistas, como Lucila Scariatto, premiada como la mejor voz del carnaval. Todos comandados por la pluma y la voz de Raúl Castro, Tintabrava, consagrado Figura de Oro de la última edición de la fiesta.

Un paso adelante en el género que revoluciona la escena latinoamericana, poniendo la Murga Uruguaya en el zenith de las grandes expresiones de la cultura popular internacional.

Perdérselo es un pecado artístico imperdonable...