Santilli afirmó que “están los votos” para aprobar la Ley de Tierras

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se mostró confiado en que el oficialismo logrará aprobar el proyecto de Ley de Tierras al asegurar que “van a estar los votos”, sin necesidad de que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, deba definir la votación en la Cámara alta.

“No creo que vaya a tener que desempatar Victoria Villarruel. Por mis conversaciones con Patricia Bullrich, creo que el tema está encaminado”, afirmó el funcionario, al aludir a los movimientos de la titular del bloque libertario en el Senado.

📌 "NO CREO QUE VAYA A HABER UN DESEMPATE"



Diego Santilli @diegosantilli opinó junto a Ignacio Ortelli @ignacioortelli en #EstaMañana sobre la próxima sesión en el Congreso acerca de la Ley de Tierras y un hipotético desempate en el que tuviera que definir Victoria Villarruel. pic.twitter.com/Dd9kBsR8rz — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 4, 2026

“Estoy convencido de que van a estar los votos para la Ley de Propiedad Privada. Vamos a ir a una sesión bastante ordenada”, adelantó el titular de la mesa ministerial en declaraciones a Radio Rivadavia, para luego dar cuenta que “Argentina es un gigante que estaba adormecido y ahora está saliendo muy fuerte hacia arriba”.

Modificaciones al proyecto

El ministro coordinador confirmó que el oficialismo introducirá cambios en el proyecto antes de su tratamiento en el Senado, estableciendo un límite para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.

“Está poniendo un límite parecido al de otros países de la región, sin ir más lejos Brasil. Pero esperemos a la conferencia que dará Patricia Bullrich, que va a anunciar los cambios. Estoy convencido de que avanzará”, se limitó a decir Santilli.

Acto seguido, aseveró que “Argentina va a salir por la inversión y la exportación” y al respecto puso de relieve que “14 de los 16 sectores de la economía están creciendo fuertemente” y atribuyó ese desempeño al programa económico impulsado por Javier Milei.

📌 "ARGENTINA VA A SALIR POR LA INVERSIÓN Y LA EXPORTACIÓN"



Diego Santilli @diegosantilli habló con Ignacio Ortelli @ignacioortelli en #EstaMañana sobre el proyecto de reforma de la Ley de Tierras y cómo va a ayudar a "ampliar el espectro" a industrias como "la forestal". pic.twitter.com/M6U0bzOT96 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 4, 2026

“El Presidente ha hecho un ordenamiento macro que rápidamente empezó a producir crecimiento. Ahora, más de 50 años de crisis, inflación y destrucción de valor no se resuelven en dos años”, completó.