Apenas el 1,5 % de los argentinos dona sangre de manera continua: dónde y cómo hacerlo

En Argentina, solo el 1,5 % de la población dona sangre de manera voluntaria, muy por debajo del 8 al 10 % que recomiendan los organismos de salud para cubrir la demanda del sistema sanitario. A esto se suma que, según la Organización Mundial de la Salud, cada tres minutos una persona necesita una transfusión en el país, y que solo el 55 % de las donaciones en Argentina provienen de donantes voluntarios y habituales, mientras el resto se resuelve por reposición (familiares o conocidos del paciente).

Frente a este escenario, Galerías Pacífico organizó, por tercer año consecutivo, una jornada de donación de sangre en articulación con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, los días 4 y 5 de agosto, con 50 cupos disponibles por día en el primer piso del shopping.

Por qué donar sangre salva vidas

Cada donación se separa en distintos componentes —glóbulos rojos, plasma y plaquetas— que pueden asistir a varios pacientes a la vez: una sola donación puede ayudar hasta a cuatro personas. Se estima que 9 de cada 10 personas necesitará una transfusión de sangre en algún momento de su vida, ya sea por una cirugía, un accidente, un tratamiento oncológico o un embarazo complicado.

En el caso puntual de un hospital pediátrico como el Ricardo Gutiérrez, la sangre es un recurso crítico para niños con enfermedades oncohematológicas, inmunodeficiencias y otras condiciones que requieren transfusiones frecuentes. A diferencia de otros insumos médicos, la sangre no puede fabricarse ni reemplazarse artificialmente: la única fuente posible son los donantes voluntarios.

Una alianza que ya lleva tres ediciones

Esta es la tercera vez que Galerías Pacífico, en conjunto con I Love Run y la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina (AHT), abre sus puertas a la comunidad para facilitar el acceso a la donación, acercando el banco de sangre a un espacio de circulación masiva y cotidiana. La propuesta busca instalar la donación como un hábito posible dentro de la rutina diaria, y no como una acción excepcional ligada solo a una emergencia.

Cómo donar sangre en Galerías Pacífico

Fecha: 4 y 5 de agosto

Cupos: 50 por día

Lugar: primer piso de Galerías Pacífico

Inscripción: solicitar turno previamente al 11 3393-0073

Requisitos básicos para donar