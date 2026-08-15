Interés general | 4 ago 2026
Salud
Apenas el 1,5 % de los argentinos dona sangre de manera continua: dónde y cómo hacerlo
Por tercer año consecutivo, Galerías Pacífico organiza una campaña junto al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La convocatoria es para martes 4 y miércoles 5 de agosto en el primer piso del shopping porteño.
En Argentina, solo el 1,5 % de la población dona sangre de manera voluntaria, muy por debajo del 8 al 10 % que recomiendan los organismos de salud para cubrir la demanda del sistema sanitario. A esto se suma que, según la Organización Mundial de la Salud, cada tres minutos una persona necesita una transfusión en el país, y que solo el 55 % de las donaciones en Argentina provienen de donantes voluntarios y habituales, mientras el resto se resuelve por reposición (familiares o conocidos del paciente).
Frente a este escenario, Galerías Pacífico organizó, por tercer año consecutivo, una jornada de donación de sangre en articulación con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, los días 4 y 5 de agosto, con 50 cupos disponibles por día en el primer piso del shopping.
Por qué donar sangre salva vidas
Cada donación se separa en distintos componentes —glóbulos rojos, plasma y plaquetas— que pueden asistir a varios pacientes a la vez: una sola donación puede ayudar hasta a cuatro personas. Se estima que 9 de cada 10 personas necesitará una transfusión de sangre en algún momento de su vida, ya sea por una cirugía, un accidente, un tratamiento oncológico o un embarazo complicado.
En el caso puntual de un hospital pediátrico como el Ricardo Gutiérrez, la sangre es un recurso crítico para niños con enfermedades oncohematológicas, inmunodeficiencias y otras condiciones que requieren transfusiones frecuentes. A diferencia de otros insumos médicos, la sangre no puede fabricarse ni reemplazarse artificialmente: la única fuente posible son los donantes voluntarios.
Una alianza que ya lleva tres ediciones
Esta es la tercera vez que Galerías Pacífico, en conjunto con I Love Run y la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina (AHT), abre sus puertas a la comunidad para facilitar el acceso a la donación, acercando el banco de sangre a un espacio de circulación masiva y cotidiana. La propuesta busca instalar la donación como un hábito posible dentro de la rutina diaria, y no como una acción excepcional ligada solo a una emergencia.
Cómo donar sangre en Galerías Pacífico
- Fecha: 4 y 5 de agosto
- Cupos: 50 por día
- Lugar: primer piso de Galerías Pacífico
- Inscripción: solicitar turno previamente al 11 3393-0073
Requisitos básicos para donar
- Tener entre 16 y 65 años
- Pesar más de 50 kg
- Estar en buen estado de salud general
- Dos veces mínimo entre donación y donación
- Los hombres pueden donar hasta 4 veces por año y las mujeres, hasta 3 veces.