Un homicidio cometido a sangre fría frente a un comercio de la localidad de Carapachay, partido de Vicente López, derivó en una intensa investigación policial que terminó con dos personas aprehendidas, varias armas de fuego secuestradas y el vehículo que habría sido utilizado para concretar la fuga, en lo que se presume fue un ataque de la mafia china.

La víctima fue identificada como Chen Jian, ciudadano de nacionalidad china, quien fue ejecutado de un disparo en la nuca el pasado viernes 31 de julio en la calle Cajaraville al 3400.

El crimen ocurrió frente al comercio de la víctima. Según pudo reconstruirse a partir de las primeras imágenes obtenidas por los investigadores, Chen salió del local y caminó hacia su camioneta Toyota SW4, estacionada frente al negocio.

En ese momento, un hombre que caminaba por la vereda se aproximó, extrajo un arma de fuego y le disparó directamente en la nuca.

El impacto provocó que Chen cayera inmediatamente sobre la vía pública. El atacante, en lugar de intentar apoderarse de sus pertenencias o del vehículo, simplemente se alejó del lugar.

Ese detalle llamó especialmente la atención de los investigadores: no se observaron maniobras destinadas al robo, por lo que desde el comienzo cobró fuerza la hipótesis de un ataque dirigido.

Una familiar de la víctima y propietaria del comercio, identificada como Luisa Yueyanya, manifestó a los policías que había escuchado las detonaciones, aunque aseguró desconocer las circunstancias concretas del ataque.

#Policiales 🚔🕵️ Misterio por la ejecución a sangre fría de un comerciante chino en Vicente López



Chen Jian, un comerciante chino de 36 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza frente a un supermercado de Carapachay, partido de Vicente López, en un ataque que los… pic.twitter.com/8Y78PvryWi — ANDigital (@ANDigitalOK) August 4, 2026

Una pista clave: el Peugeot 208

Los investigadores de la SDDI Vicente López, junto con efectivos de la EPDS Vicente López, comenzaron a reconstruir los movimientos de los involucrados mediante el análisis de cámaras de seguridad municipales.

La pesquisa permitió detectar un dato clave: los autores habrían llegado a la zona a bordo de un Peugeot 208 negro, dominio AA851XV.

El seguimiento de las imágenes permitió establecer que el vehículo abandonó posteriormente la jurisdicción de Vicente López y se dirigió hacia Merlo, por lo que las tareas investigativas se extendieron hacia ese distrito y localidades cercanas.

En paralelo, surgió una hipótesis relacionada con posibles deudas de dinero que mantenía la víctima, por lo que los investigadores comenzaron a analizar un eventual ajuste de cuentas como posible móvil del crimen.

La Fiscalía mantuvo las actuaciones bajo estricto secreto de sumario mientras se profundizaba la identificación de los responsables.

Los encontraron antes de los allanamientos

Con la investigación avanzada y los sospechosos identificados, la Justicia autorizó una serie de allanamientos.

Pero antes de ejecutar las órdenes de registro, los investigadores lograron interceptar a dos personas vinculadas al expediente.

En Charlone al 230, Merlo, personal de la SDDI Vicente López y del Comando de Patrullas Vicente López interceptó el Peugeot 208 AA851XV, señalado como vehículo de interés para la causa.

Al identificar a sus ocupantes, los efectivos establecieron que el conductor era Luis Ayala, de 58 años, quien estaba vinculado directamente con la investigación.

Paralelamente, en Rivarola al 200 de Merlo, efectivos de la SDDI y de la EPDS Vicente López interceptaron otro vehículo, un Peugeot 206, conducido por Adriana Cecilia Amado, de 56 años, también relacionada con el homicidio.

Tras ser informada la fiscalía, se dispuso la aprehensión de ambos.

Hallazgo de armas

Con los sospechosos bajo custodia, los investigadores avanzaron sobre los domicilios vinculados a la causa.

En una vivienda ubicada en Rivarola 254, localidad de Libertad, Merlo, donde convivían Ayala y Amado, el operativo produjo un resultado de relevancia: los policías encontraron dos pistolas calibre 9 milímetros.

Una de ellas era una Taurus GX4, con cargador colocado y municiones, mientras que la otra era una Bersa TPR 9C, acompañada por dos cargadores.

También fueron secuestrados dos teléfonos celulares, el Peugeot 208 negro señalado en la investigación, un Citroën C4, una computadora notebook y prendas de vestir que serían de interés para la causa.

Pero la pesquisa no terminó allí. En otro domicilio ubicado en Primera Junta 3296, Merlo, propiedad de la madre de Ayala, los investigadores revisaron la habitación que habitualmente utilizaba el sospechoso.

Allí encontraron una pistola Bersa calibre .22, con su cargador y nada menos que 147 municiones.

La verificación del arma permitió establecer que tenía un pedido de secuestro activo, registrado bajo el número S.I. 181566 desde el 24 de junio de 2014, con intervención de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial Morón.

En tanto, uno de los objetivos allanados, ubicado en Rivarola 271 de Merlo, arrojó resultado negativo.

La causa quedó bajo intervención de la UFI Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, mientras los investigadores continúan trabajando para determinar el grado de participación de cada uno de los aprehendidos y establecer si las armas secuestradas fueron utilizadas en el homicidio de Chen Jian.

La investigación busca ahora responder una pregunta central: ¿quién ordenó el ataque y cuál fue el verdadero motivo detrás de la ejecución del comerciante chino?