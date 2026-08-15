Ecocidio en el norte argentino: más de 40 mil hectáreas deforestadas en seis meses

La organización Greenpeace detectó que, en los primeros seis meses del año, en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco se desmontaron 40.862 hectáreas, una superficie equivalente a dos ciudades de Buenos Aires.

“Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado. Aún más grave, el gobierno de Gustavo Sáenz está por autorizar muchos más desmontes, mientras sigue sin recomponer el grave daño ambiental que está provocando un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El relevamiento de la organización ambientalista, realizado mediante la comparación de imágenes satelitales, estima que entre enero y junio de 2026 la deforestación alcanzó las 20.727 hectáreas en Santiago del Estero, 11.960 en Salta, 4.375 en Formosa y 3.800 en Chaco.

“Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen trabas judiciales para no pagarlas”, anexó el activista.

Además, expuso que “hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido. Mientras el gobierno nacional recorta cada vez más los fondos para la conservación y promueve la modificación de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego”.

Greenpeace detectó que, en los primeros seis meses del año, en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco se desmontaron 40.862 hectáreas, una superficie equivalente a dos ciudades de Buenos Aires. La organización ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.

Argentina mantiene altos índices de deforestación a pesar de que el país firmó, en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.

Desde Greenpeace reclamamos restaurar el bosque en el desmonte ilegal más grande del país.



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“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques”, completó el integrante de Greenpeace.