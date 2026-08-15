Nazismo explícito en stream libertario: “Tirar napalm” y “esterilizar” el Conurbano

El streamer libertario Alejandro Sarubbi Benítez advirtió que el Gran Buenos Aires “no tiene salvación”, debido a lo que consideró que es “un problemita cultural y de marginalidad” con los “cabecitas”.

Durante su emisión en el programa La Trinchera del streaming libertario Carajo, elevó “propuestas” para eliminar a la población o aislarla del resto de la Argentina.

“No tiene salvación”

La primera fue “la esterilización”; la segunda, “un muro de 15 metros de altura con snipers (francotiradores) arriba para que nadie pueda cruzar”, también expulsar a la provincia de Buenos Aires del “territorio nacional”, y finalmente “todas las mañanas tirar napalm desde aviones”.

#DiscursosDeOdio 🚨⚠️ Nazismo explícito en Carajo: “Tirar napalm” y “esterilizar” el Conurbano



Un fuerte repudio generaron las declaraciones realizadas durante el programa La Trinchera, que se emite por el stream libertario Carajo, y que conduce el abogado Alejandro Sarubbi… pic.twitter.com/bpzI6ijvTW — ANDigital (@ANDigitalOK) August 4, 2026

“Ya la provincia de Buenos Aires, en mi humilde opinión, sobre todo lo que tiene que ver con el conurbano, esa inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación, para mí ya no hay retorno”, reflexionó el letrado.

Y aseveró que “pase lo que pase, gane quien gane, va a seguir siendo lo mismo, porque vos tenés un problemita cultural y de marginalidad que ni siquiera empezó con el kirchnerismo, muchísimo antes. Empezó más precisamente con las cabecitas estas que que estaban ahí ponderando”.

Cuando habló de la “esterilización”, la co-conductora Karina Ann, bromeó “es la más tibia, la más tranqui. Es que me entusiasmo”.

Luego mostró una paleta de colores y adjudicó “derechos” al tono más claro, en referencia al color de piel.

“Quizás a priori presupuestariamente hablando puede parecer un poco cara, pero en realidad no lo es; de hecho, es bastante económica en proporción”, retomó Sarubbi y aclaró que se iba a dar “aviso previo” a “las personas que uno considera que hay que salvar”, pues “así de arbitrario sería todo”.

