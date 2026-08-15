Kicillof y Cascallares entregaron escrituras e inauguraron obras en Almirante Brown

En el marco de una jornada de trabajo institucional en Almirante Brown, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó junto al diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente local, Juan José Fabiani, la inauguración del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la localidad de Longchamps.

Durante el encuentro, las autoridades hicieron entrega formal de 1.521 escrituras gratuitas destinadas a familias del distrito, a la propia Municipalidad y a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), garantizando la seguridad jurídica dominial en el territorio.

Inversión comunitaria en el barrio Rayo de Sol

La construcción del nuevo SUM en el barrio Rayo de Sol demandó una inversión provincial de $725 millones. La infraestructura permitirá dictar capacitaciones laborales, realizar jornadas de apoyo escolar, actividades deportivas y culturales, y brindará un espacio adecuado para el funcionamiento del programa social Envión.

A su vez, el municipio rubricó la adhesión al programa "Libres y Protagonistas", dependiente del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, enfocado en promover la formación de jóvenes con perspectiva de género.

Durante la inauguración, el gobernador Kicillof remarcó que la decisión de llevar a cada uno de los barrios la infraestructura y las obras que necesitan es un compromiso inquebrantable del Gobierno provincial con su pueblo. Asimismo, señaló que el nuevo SUM para la comunidad de Longchamps y la entrega de las escrituras gratuitas son muestras claras de una gestión presente.

Por su parte, Mariano Cascallares destacó la labor coordinada entre los distintos niveles de gestión, asegurando que el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno bonaerense se refleja tanto en los espacios comunitarios como en las escrituras entregadas. En la misma línea, el intendente Juan José Fabiani agregó que la jornada es fruto del trabajo articulado con la Provincia para poner en el centro de las prioridades las necesidades de los vecinos de Almirante Brown.

Títulos de propiedad a través de "Mi Escritura, Mi Casa"

La entrega de los 1.521 títulos de propiedad se instrumentó a través de la Escribanía General de Gobierno, en el marco del programa provincial "Mi Escritura, Mi Casa", impulsado mediante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Al respecto, el ministro de la cartera, Juan Martín Mena, manifestó que la iniciativa fue creada para reparar una de las desigualdades más grandes de la provincia, garantizando que el derecho a la propiedad llegue a todos los sectores y no solo a quienes cuentan con recursos en el sector privado.

Asimismo, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, puso en valor el esfuerzo presupuestario de la Provincia para sostener la obra pública y la asistencia a los programas sociales en el actual contexto socioeconómico.

#Gestión 🏡🔑 Almirante Brown: Kicillof y Cascallares entregaron más de 1.500 escrituras gratuitas e inauguraron obras



El gobernador Axel Kicillof y el intendente Mariano Cascallares encabezaron una jornada de fuerte impacto para Almirante Brown, con la entrega de más de 1.500… pic.twitter.com/30t68qf8nw — ANDigital (@ANDigitalOK) August 4, 2026

Delegación oficial

El acto contó con la presencia de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; los subsecretarios Rubén Pascolini (Hábitat) y Cristian Cardozo (Deportes); la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; y el senador provincial Federico Fagioli.