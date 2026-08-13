Motochorros asesinaron a tiros a un policía de la Ciudad en Merlo: “Garantismo asesino”

Un oficial de Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue asesinado a tiros este martes a primera hora de la noche en Libertad, partido de Merlo, cuando dos motochorros intentaron robarle sus pertenencias.

El agente identificado como Ariel José Luis Martínez estaba de franco de servicio y había conducido hasta la zona oeste del Conurbano bonaerense para buscar a su pareja en una parada de colectivo.

Fue en ese contexto que dos delincuentes los emboscaron en el cruce de la calle Helvecia y la Ruta 21, en la localidad de Libertad.

El hecho ocurrió a pocos metros de la cancha del club Atlético Ferrocarril Midland, alrededor de las 19.50 horas.

Según informó Crónica TV, el oficial mayor dio la voz de alto lo que provocó el inicio de los disparos. Uno de los proyectiles dio en el pecho del hombre de 32 años lo que le causó la muerte en el lugar.

Personal de la Comisaría Cuarta de Merlo arribó al lugar y encontró al oficial tendido en la vía pública y, poco después, profesionales del SAME confirmaron el fallecimiento. Ambos maleantes escaparon dejando en el lugar la moto del agente.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno de Morón, que trabaja junto a la Comisaría Cuarta de Merlo en la recolección de pruebas.

Reconocemos con respeto su dedicación y servicio en favor de la comunidad y esperamos que la Justicia actúe rápidamente.



Que descanse en paz. — Policía de la Ciudad (@PoliciaCiudadBA) August 5, 2026

Resta mencionar que el agente se desempeñaba en la Comisaría Vecinal 15 A de la Policía de la Ciudad, con sede en el barrio porteño de Chacarita.

“Asesinos de mierda”

Al comentar esta lamentable noticia, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expuso: “Otra vez un Policía de la Ciudad asesinado en el Conurbano”.

“Asesinos de mierda. Los vamos a agarrar. Y esperemos que esta vez no los dejen en libertad”, bramó el alcalde metropolitano a través de un posteo en redes sociales.

Así las cosas, dijo que “no podemos seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes. Vamos a defender a nuestra Ciudad y a quienes arriesgan su vida por ella”.

Otra vez un Policía de la Ciudad asesinado en el Conurbano.



Asesinos de mierda. Los vamos a agarrar. Y esperemos que esta vez no los dejen en libertad.



No podemos seguir aceptando un garantismo asesino que solo cuida a los delincuentes. Vamos a defender a nuestra Ciudad y a… pic.twitter.com/yu5CMvE4XT — Jorge Macri (@jorgemacri) August 5, 2026

“Un abrazo a su familia, que también es nuestra, y a todos sus colegas. Gloria eterna al Oficial Mayor Ariel José Luis Martínez. Gloria eterna a nuestros héroes”, cerró.